Macron devrait trancher au plus tard lundi

Un week-end qui s’annonce comme tout, sauf un long fleuve tranquille pour l’exécutif. Si aucune décision n’a encore été prise par le chef de l’Etat sur l’hypothèse d’un troisième confinement, qui semble de plus en plus inéluctable alors que la pression hospitalière reste forte et que le nombre de contaminations quotidiennes restent sur un « plateau haut », Emmanuel Macron doit trancher dans les prochains jours. Samedi selon Europe1, d’ici lundi prochain, selon « le Parisien ».

« Gare à la vaccino-résistance si on laisse les variants se répandre ! »

Pour l’heure, Emmanuel Macron attend de nouvelles études scientifiques, sur l’efficacité du couvre-feu abaissé à 18 heures pour toute la France il y a 15 jours ainsi que sur la circulation des variants, notamment britannique, avant de prendre sa décision ; un conseil de défense sanitaire pourrait d’ailleurs être convoqué dans les prochains jours, assure « le Figaro ».

Plusieurs scénarios à l’étude

A quoi ressemblera ce « re-reconfinement », qui divise profondément la classe politique ? Plusieurs scénarios sont à l’étude, du statu quo – qui paraît hautement improbable, le porte-parole du gouvernement ayant lui-même concédé que le couvre-feu à 18 heures n’était pas « pleinement efficace » – à un confinement « très serré », comme au printemps dernier.

Allégé, très serré, seulement le week-end… : les 50 nuances de reconfinement à l’étude

Entre les deux, toute une nuance de confinements serait sur la table, avec une fermeture ou non des écoles, un alignement des congés scolaires sur une seule et même zone pendant trois semaines, un confinement uniquement le week-end ou encore une interdiction des déplacements entre les régions.

Quand Emmanuel Macron annoncera-t-il sa décision ? Dimanche soir ou en début de semaine selon ces médias. Les Français seront alors, enfin, fixés sur à quoi vont ressembler les prochaines semaines. Et l’interminable attente laissera place à d’enièmes nouvelles règles.