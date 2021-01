l’ex-adjoint Christophe Girard exclu de la majorité munipale

Lors d’une réunion en visioconférence ce jeudi 28 janvier, rapporte « le Parisien », une « grande majorité » des conseillers de Paris de la majorité municipale, Paris en commun, ont voté l’exclusion de Christophe Girard.

L’ex-adjoint à la Culture de Bertrand Delanoë, puis d’Anne Hidalgo – il avait démissionné de cette fonction en juillet 2020 –, a répliqué auprès du quotidien :

« Je suis respectueux de la décision de mes camarades socialistes et apparentés de m’exclure de Paris en commun car je ne suis pas démissionnaire. Si même le PS et ses alliés, en pleine rénovation courageuse avec Olivier Faure, piétinent le droit, il y a de quoi être inquiet pour les prochaines échéances électorales. »

Il a été visé par une enquête pour viol, classée sans suite du fait de la prescription, après le témoignage dans le « New York Times » d’un homme qui accusait Christophe Girard de l’avoir violé à plusieurs reprises dans les années 1990, alors que le plaignant était mineur.

Lié à l’affaire Matzneff

La mise en cause initiale de l’ancien adjoint, par plusieurs élues écologistes et féministes, dont Alice Coffin, était liée à l’affaire Matzneff par la proximité de l’écrivain et du responsable de la culture. Les enquêteurs avaient aussi interrogé en mars 2020 Christophe Girard, comme ancien secrétaire général de la maison Yves Saint Laurent entre 1986 et 1987, structure qui a apporté un soutien financier à l’écrivain pédophile dans les années 1980, selon plusieurs récits.

« La Prunelle de mes yeux » (1993), le livre de Matzneff consacré à sa relation avec Vanessa Springora, 13 ans – future autrice du « Consentement » –, était dédiée à Christophe Girard, qui a alors déclaré « Nous ne savions rien » des faits aujourd’hui reprochés à l’écrivain.

Christophe Girard avait participé le 18 janvier à une réunion des élus Paris en commun.