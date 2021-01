Covid 19 en 2020 Covid 20 en 2021 L'actualité à l'infini Je suis navré d'utiliser les plus bas instincts de chacun d'entre-nous pour faire du Buzz. À la manière précise et exacte qu'on tous les médias français, et peut-être internationaux pour se sortir de leur marasme à eux. « Le re-confinement va être annoncé avant demain » … si les résultats du couvre-feu sont mauvais, si nous dépassons les 500 morts quotidiens et si le Président tousse et crache. (…)

