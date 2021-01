28 janvier 2005 : Le jour où Thierry Henry s'est dressé contre le racisme

« On l’a un peu oublié mais Thierry Henry a été un militant actif de l’antiracisme sportif. Initiateur depuis l’Angleterre en 2005 de la campagne « Stand Up, Speak Up », l’attaquant d’Arsenal et des Bleus avait interpelé l’ensemble du monde du football afin qu’il ne ferme plus les yeux sur la plaie du racisme. Petit hommage à celui qui rappelle qu’avant Demba Ba, il y avait eu aussi Titi des Ulis… »







