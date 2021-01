Critique : Poumon vert et tapis rouge

France : 2020

Titre original : –

Réalisation : Luc Marescot

Scénario : Luc Marescot

Interprètes : Francis Hallé, Nicolas Hulot, Antoine de Maximy, Juliette Binoche

Distribution : Destiny Films

Durée : 1h35

Genre : Documentaire

Date de sortie : date inconnue

3.5/5

Depuis son plus jeune âge, Luc Marescot est un amoureux de la nature : dès l’âge de 7 ans, il s’est passionné pour les films sur les icebergs que son père, pilote d’hélicoptère de Paul-Emile Victor, projetait dans le salon familial. Un tour du monde de 2 ans, réalisé avec 3 copains, lui a permis d’être repéré par Nicolas Hulot pour lequel il réalise 3 sujets sur cette expédition. Intégré dans l’équipe d’Ushuaïa en tant que caméraman, puis de réalisateur, il travaille également avec Haroun Tazieff, Jean-Louis Étienne et Théodore Monod. Toutefois, c’est sa rencontre, à Madagascar, il y a 20 ans, avec le botaniste Francis Hallé, spécialiste des forêts primaires et, particulièrement, de leur canopée, qui va s’avérer déterminante pour la suite de sa carrière. Il va alors tourner une douzaine de documentaires sur les forêts tropicales et finir par se convaincre que le meilleur moyen de toucher le grand public et de l’amener à se positionner en faveur de la protection de ces forêts contre une déforestation aveugle réside dans la réalisation d’un film de fiction sur ce sujet. Ce film s’appellerait « The botanist » et aurait Leonardo DiCaprio en tête d’affiche.





Synopsis : Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film de cinéma : « The Botanist », un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?



Pourquoi pas un film de fiction ?



« Quand les arbres auront disparu, les hommes disparaitront à leur tour ». Voici le texte qui ouvre le film de Luc Marescot. Un cri d’alarme lancé par le chef papou Mundiya Kepanga, sujet du documentaire Frères des arbres, réalisé pour Arte par Luc Marescot en collaboration avec le le photographe Marc Dozier. Mundiya Kepanga est originaire de la province de Hela dans la région des Hautes Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée et il vit dans une des dernières forêts primaires de notre planète, une région particulièrement touchée par la déforestation. Que peut faire un réalisateur de cinéma pour contribuer activement aux actions menées contre la déforestation par des gens comme le botaniste Francis Hallé et ce chef papou ? Réaliser des films, bien sûr, mais quel genre de film ? Après avoir réalisé de nombreux documentaires sur le sujet, Luc Marescot a pris conscience que ce genre avait des limites lorsqu’il s’agissait de toucher le grand public : public trop restreint, public déjà convaincu. A contrario, l’exemple du film Blood Diamond, sorti en 2007, réalisé par Edward Zwick, avec Leonardo DiCaprio en tête d’affiche, fait germer chez lui l’envie de réaliser un film de fiction : à sa sortie, ce film a fait chuter de 15% le trafic illégal de diamants ! Ce film de fiction dont Luc Marescot rêve serait un thriller écologique apte à endiguer la déforestation, il aurait pour titre The Botanist et Leonardo DiCaprio jouerait le rôle d’un botaniste en colère. Sauf que tous ses collègues documentaristes le mettent en garde : « Tu n’es pas connu dans le monde du cinéma, tu n’as jamais dirigé d’acteur et tu n’as jamais écrit de scénario ». Ils sont durs, les copains, mais ne sont-ils pas lucides ? Que faire pour éliminer ces points faibles ?

Un grand nombre de rencontres

Et voici Luc Marescot sillonnant la planète du cinéma, d’Hollywood à Cannes en passant par Paris et Berlin, afin de rencontrer celles et ceux susceptibles de lui donner des conseils avisés, voire de lui ouvrir les bonnes portes : des scénaristes, des réalisateurs de fiction, des directeurs de la photographie, des producteurs, un organisateur de cours d’acteurs, le directeur d’un festival prestigieux, des comédiens et comédiennes, etc. Tellement de déplacements que Luc Marescot en arrive à se dire que, si le film ne se fait pas, il aura aggravé la situation concernant l’empreinte carbone au lieu de l’améliorer ! Petit à petit, rencontre après rencontre, l’histoire racontée dans The Botanist se précise, le botaniste pacifiste se transforme en guerrier en colère. Petit à petit, rencontre après rencontre, l’avenir du film s’assombrit, surtout lorsque Jean-François Camilleri, alors Président de Disney France, à qui Luc Marescot a fait part de son projet, lui affirme qu’aucun producteur ne se lancera dans un projet aussi ambitieux auprès d’un réalisateur n’ayant aucune expérience dans la réalisation d’un film de fiction.

Un film inclassable

Luc Marescot est un malin : Décidé à sortir au moins une fois d’un monde qu’il connait parfaitement, le monde du documentaire de dénonciation classique qui essaye de convaincre avec des arguments des spectateurs le plus souvent déjà convaincus, tout en étant conscient que son manque de notoriété et d’expérience ne peut pas lui permettre de se lancer ex abrupto dans le blockbuster écologique auquel il rêve et qui lui permettrait d’utiliser des effets spéciaux et de convaincre avec des émotions, il a entrepris la réalisation d’un film hybride, un film racontant le long chemin qu’il a parcouru pour apprendre le bagage en principe indispensable pour se lancer dans la réalisation d’un film de fiction à budget important. Un long chemin qui semble, tout du long, être destiné à se conclure par la réalisation d’un film que, finalement, … il n’a pas réalisé. Une certitude : s’il a été utile à Luc Marescot, ce long chemin l’est également pour les spectateurs, Poumon vert et tapis rouge pouvant presque être considéré comme étant un tutoriel pour des aspirants réalisateurs de films. Lorsque ce film inclassable se termine, ni vraiment fiction, ni vraiment documentaire, une question est inévitable : Luc Marescot va-t-il arriver à réaliser The Botanist ? Avec Leonardo DiCaprio en tête d’affiche ?