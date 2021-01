une plainte déposée contre le producteur Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne

Une plainte a été déposée le 8 janvier dernier pour des faits de « viols sur mineur de 15 ans, complicité de ce crime et corruption de mineurs » contre Gérard Louvin, producteur à la télévision, et son mari, Daniel Moyne, a indiqué le parquet de Paris à franceinfo lundi 25 janvier, confirmant une information du Monde. C’est le neveu du producteur-star Gérard Louvin, aujourd’hui quadragénaire, qui a déposé cette plainte. Il dit avoir subi des actes sexuels pendant des années alors qu’il était adolescent.

Des vérifications vont avoir lieu : « Il s’agira de vérifier s’ils sont identiques à ceux qui avaient déjà été dénoncés par le plaignant en 2015, faits qui avaient alors donné lieu à une enquête préliminaire, finalement classée sans suite le 5 septembre 2016 du fait de l’acquisition de la prescription de l’action publique », a ajouté le parquet de Paris.

Dans un communiqué commun transmis à l’AFP, les avocats des producteurs, Me Christophe Ayela et Céline Bekerman, dénoncent des « accusations mensongères ». Selon eux, l’auteur est « manipulé » : « Ces calomnies sont le fruit d’un ignoble chantage, portant sur la somme extravagante de 750.000 euros, dont ils sont victimes depuis plusieurs semaines et auquel ils ont légitimement refusé de céder ». Ils assurent détenir un document manuscrit signé par le plaignant dans lequel celui-ci demanderait de l’argent sous menace de révélations.

Gérard Louvin est producteur de nombreux programmes de télévisions, notamment « Sacrée soirée » ou « Ciel, mon mardi » dans les années 1980.

Cette plainte fait suite au témoignage de Camille Kouchner qui a dénoncé les agissements de son beau-père, Olivier Duhamel, à l’encontre de son frère lorsqu’il était adolescent. Depuis, les témoignages de victimes d’incestes affluent notamment sur les réseaux sociaux.