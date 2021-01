Ooredoo devient Supporter national de la Coupe du Monde des Clubs

La FIFA et le Comité Organisateur Local ont annoncé le retour d’Ooredoo parmi les Supporters nationaux de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui se tiendra une nouvelle fois à Doha, au Qatar.

Du 4 au 11 février 2021, six des plus grands clubs de la planète se disputeront le trophée de l’édition 2020 de la compétition.

Les stades Ahmad Ben Ali et de la Cité de l’éducation accueilleront les matches de cette seconde édition de la Coupe du Monde des Clubs organisée au Qatar et présentée par Alibaba Cloud. Grâce à son savoir-faire développé dans des événements similaires, Ooredoo entend garantir aux supporters une expérience unique dans les stades.

L’opérateur de télécommunications a en outre travaillé sans relâche avec ses partenaires internationaux pour que les infrastructures indispensables à la réalisation de cet objectif soient livrées à temps et dans le respect des mesures de sécurité liées à la pandémie de Covid-19.

Des systèmes de distribution d’antennes ainsi que le nouveau réseau 5G – avec d’immenses systèmes d’antennes MIMO et des technologies radio cloud flexibles – ont été conçus et mis en place. Le bon déroulement de l’événement du point de vue de la connectivité sera suivi de près par un groupe d’experts sur site ainsi que le centre des opérations réseau d’Ooredoo.

Sabah Rabiah Alkuwari, directeur en charge des relations publiques à Ooredoo, a indiqué : « Nous sommes extrêmement fiers de retravailler avec la FIFA pour contribuer à la bonne organisation de la Coupe du Monde du Monde des Clubs de la FIFA au Qatar. Parfaits pour accueillir un événement aussi prestigieux, les stades seront dotés de la technologie et des innovations les plus récentes afin de garantir une expérience hors du commun pour tous. Nous sommes impatients d’accueillir les équipes avec leurs entraîneurs et leurs encadrements pour ce rendez-vous qui promet d’être incroyable. »

Jean-François Pathy, directeur de la sous-division Services Marketing de la FIFA, a quant à lui déclaré : « La compétition a été un véritable succès en 2019 et nous sommes donc ravis de pouvoir de nouveau compter sur Ooredoo pour cette édition. Leur expertise est essentielle pour la réussite de l’événement et j’en profite d’ailleurs d’ores et déjà pour les remercier de leur engagement. La Coupe du Monde des Clubs 2020 au Qatar constitue une excellente opportunité d’interagir avec les supporters locaux et étrangers. Avec Ooredoo à nos côtés, nul doute que nous parviendrons à réitérer notre performance de l’année dernière. »

Leader dans le domaine des télécommunications au Qatar, Ooredoo fournit des services Internet mobiles, fixes et haut débit, ainsi que des services de gestion adaptés aux besoins des consommateurs et des entreprises. Acteur reconnu pour son engagement communautaire, Ooredoo œuvre aussi au quotidien pour appliquer sa vision consistant à enrichir la vie des populations et faire valoir ses convictions selon lesquelles il est possible de stimuler le développement humain à travers la communication. Il vise ainsi un objectif fort : aider les peuples à exprimer leur plein potentiel.





Fifa