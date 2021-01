Nouvelles habitudes de consommation des Français, ouverture des commerces le dimanche… Le « 8h30 franceinfo » de Michel-Édouard Leclerc

Michel-Édouard Leclerc, président des centres E. Leclerc était l’invité du « 8h30 franceinfo », mardi 26 janvier 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des distributeurs E. Leclerc, était l’invité du « 8h30 franceinfo », mardi 26 janvier 2021. Nouvelles habitudes de consommation des Français, travail dominical… Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Covid-19 : les consommateurs privilégient le « manger mieux »

L’épidémie de Covid-19 a bouleversé les habitudes de consommation des Français qui privilégient désormais le « manger mieux » et le « bien-être », assure Michel-Edouard Leclerc. « On peut faire moins de sport [notamment en raison du couvre-feu], donc il faut manger mieux ». Les consommateurs se sont fait à l’idée de vivre avec le Covid-19 et ils reprennent « des modes de consommation plus vertueux qui correspondent à la volonté d’élever le modèle alimentaire français qualitativement », assure le président des centres E. Leclerc.



Par ailleurs, la fréquentation n’est plus la même qu’avant la pandémie. « On dépense plus, mais on vient moins souvent », a constaté Michel-Edouard Leclerc, qui remarque également l’impact de la pandémie sur le pouvoir d’achat des Français : « On a décidé de remettre des premiers prix parce que cela devient un référent pour les populations » en difficulté, détaille-t-il.

Ouverture des commerces le dimanche : « il vaut mieux étaler les achats »

Invité à réagir aux propos de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui s’est dit défavorable à l’ouverture le dimanche, Michel-Édouard Leclerc a expliqué que le contexte sanitaire bouleversait la donne. « Sur le plan sanitaire, il vaut mieux étaler les achats sur une période plus longue », estime-t-il.

Fermer le dimanche, dans le contexte actuel, ne se justifie pas, « ou alors il fallait interdire les soldes », soulève Michel-Édouard Leclerc, qui rappelle que « par dérogation, sous contrôle, sous conditions, tous les commerçants » devraient pouvoir ouvrir le dimanche.

