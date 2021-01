les start-up françaises inspirées par l’épidémie

Si l’épidémie de Covid-19 a durement touché l’économie française, certaines entreprises ont réussi à tirer leur épingle du jeu en développant des innovations pour lutter contre le virus ou pour apprendre à vivre avec. À Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône), par exemple, une start-up française a développé dans son laboratoire un spray nasal contre le Covid-19, qui doit encore recevoir l’autorisation d’être commercialisé en pharmacie. « Ce spray permet de décoller toutes les bactéries, virus et pollution dans les fosses nasales, et de déloger ainsi le coronavirus« , explique Laurent Dodet, président et cofondateur de P&B Group.

De son côté, à Marseille (Bouches-du-Rhône), un laboratoire universitaire, spécialisé dans l’étude des produits virucides reçoit de plus en plus d’échantillons depuis le début de la crise sanitaire, comme le spray nasal développé à Saint-Chamas. Des échantillons dont il se charge de valider l’efficacité. Autre innovation développée par une start-up de la cité phocéenne : un masque intelligent, imprégné de lait virucide. Avec leurs produits, les start-up françaises sont en bonne place pour apporter des solutions complémentaires aux vaccins dans la lutte contre le Covid-19.

