Une nouvelle étude menée par la Haute Autorité de Santé l’a conduit à changer quelque peu sa position concernant les tests RT-PCR salivaires, plus agréables pour les patients que les tests nasopharyngés : elle se montre plus favorable quant à l’idée d’un déploiement à plus grande échelle pour favoriser un dépistage massif de la COVID-19.





Sante magazine