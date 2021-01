Test DVD : Jeunesse sauvage

Raphaël, le chef d’une bande de jeunes voleurs de rues, voit son autorité menacée par Kevin, son fidèle lieutenant. Pour garder le pouvoir, il doit affronter la trahison et un univers de plus en plus violent, où les armes remplacent les poings.

[3.5/5]

Après le premier confinement, celui du printemps 2020, les salles de cinéma ont été autorisées à rouvrir le 22 juin. Du fait d’un certain nombre de facteurs, c’est un euphémisme de dire que les spectateurs n’ont pas profité de cette réouverture pour se ruer dans les salles : crainte de nombreux spectateurs potentiels par rapport à la COVID, l’attirance pour des sorties dans la nature après une longue période d’enfermement forcé, etc. Jeunesse sauvage fait partie des films qu’un distributeur a eu le courage de sortir le 22 juin. Il est infiniment probable que le contexte particulier de cette sortie a empêché ce film de rencontrer tout le public qu’il méritait. Un rattrapage est heureusement possible grâce à ce DVD.

Pour celles et ceux qui veulent aller à l’essentiel, nous reprendrons la conclusion de la critique parue lors de la sortie en salles : « Encore un film sur de jeunes délinquants issus de ce qu’on appelle « les quartiers », ne manqueront pas de dire un certain nombre de cinéphiles. C’est vrai, on en voit beaucoup en ce moment, de même qu’on voyait de nombreux films de gangsters il n’y a pas si longtemps. Grâce à la connaissance de ce milieu de la part du réalisateur, grâce à la belle photo de Romain Le Bonniec, grâce à l’absence de gras inutile du fait d’un montage nerveux, grâce à la qualité de l’interprétation, Jeunesse sauvage se place dans le haut du panier dans cette catégorie de films ».

