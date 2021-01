La domination de l’homme par l’homme compte au moins cinq millénaires de pratique mortifère, forgée dans une trouble synergie entre économie monétaire, guerre et métallurgie. Ainsi s’est constituée une mégamachine devenue « le plus grand, le plus complexe et le plus dangereux des systèmes à s’effondrer dans notre histoire », avec son arsenal de destruction massive menaçant la vie sur Terre. Mais comment et pourquoi « les humains ont-ils appris à obéir » ? Et (…)

