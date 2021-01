Voilà des mois que les média nous serinent que le reconfinement est inévitable, que certains pays le font, que le monde entier est dérouté. Mais on parle trop peu de la clientèle des services de réanimation qui donne pourtant à réfléchir… Il y a déjà plusieurs mois, j’avais noté qu’une forte proportion des personnes admises en réanimation étaient âgées et souvent porteuses de pathologies lourdes comme le diabète, l’hypertension et les problèmes cardiaques ou (…)

–

Société







Source link