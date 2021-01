Appels d’offres lancés en Afrique sub-saharienne pour les droits médias de la Coupe du Monde 2022 et de la Coupe du Monde Féminine 2023

Pour les droits médias en Afrique subsaharienne des éditions 2022 et 2023 de ses deux compétitions phares, à savoir la Coupe du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, la FIFA lance simultanément deux appels d’offres. Les procédures débuteront ce mardi 26 janvier.

Le premier appel d’offres concerne les droits médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ Le second appel d’offres concerne les droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

La vingt-deuxième édition de la Coupe du Monde de la FIFA aura deux particularités : elle sera la première accueillie au Moyen-Orient et la première à se disputer en novembre-décembre. Avec des stades ultramodernes, des conditions de jeu optimales et un concept organisationnel compact, le Qatar offrira un cadre idéal pour célébrer la capacité du football à rassembler et inspirer les peuples du monde entier. La compétition regroupera 32 équipes et consistera en 64 matches ; comme à l’accoutumée, la phase de groupes devrait être relevée et la phase à élimination directe palpitante.

Coorganisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’édition 2023 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ sera la première à compter 32 équipes, contre 24 auparavant. Depuis sa création en 1991, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ a connu une croissance exponentielle ; sa dernière édition, France 2019, forte d’une audience cumulée supérieure à 1,1 milliard de téléspectateurs, est devenue l’événement sportif unidisciplinaire féminin le plus regardé au monde, battant des records dans de nombreux territoires.

Ces appels d’offres permettront à la FIFA de sélectionner les diffuseurs les mieux placés pour se charger des opérations de retransmission et atteindre son objectif : toucher le plus vaste public possible en lui proposant notamment les meilleures images.

Les diffuseurs souhaitant se porter candidats pour l’un ou l’autre des appels d’offres peuvent demander les dossiers en écrivant à SubSaharaMediaRights@fifa.org.

Les dossiers de candidature doivent être reçus par la FIFA d’ici au mardi 23 février 2021 à 10h00 CET.

Grâce à la vente des droits commerciaux de ses compétitions, la FIFA génère les revenus dont elle a besoin pour développer le football partout dans le monde, notamment via le programme de développement Forward.





