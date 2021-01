Premier entretien téléphonique entre Macron et Biden 

Le Président de la République Emmanuel Macron s’est entretenu dimanche en début de soirée au téléphone avec le nouveau président des Etats-Unis Joe Biden, a annoncé l’Elysée.

Les deux présidents ont eu une conversation « amicale et de travail approfondie au cours de laquelle ils ont constaté une grande convergence de vues sur les enjeux multilatéraux comme sur les sujets de crise et de sécurité internationale », a indiqué le palais présidentiel dans un communiqué.

Emmanuel Macron est le premier dirigeant d’un pays de l’Union européenne à s’entretenir avec Joe Biden, qui a pris ses fonctions mercredi.

Samedi, le président américain a eu une conversation avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

Lors de leur entretien, Emmanuel Macron et Joe Biden ont affirmé leur « détermination commune » à agir dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la santé mondiale, en particulier pour le soutien aux pays les plus fragiles face à la pandémie, a indiqué l’Elysée.

Les deux présidents ont également souhaité que le retour des Etats-Unis dans l’Accord de Paris sur le climat « ouvre une nouvelle étape d’action pour que la communauté internationale soit concrètement à la hauteur de ses engagements, en vue de la COP26 ».

Emmanuel Macron et Joe Biden ont également constaté « leurs convergences et leur volonté d’agir ensemble pour la paix et la stabilité au proche et Moyen-Orient, en particulier sur le dossier iranien et sur la situation au Liban », selon l’Elysée.

Les deux présidents sont convenus de rester « en contact très étroit dans les prochaines semaines sur ces sujets », ajoute le palais présidentiel.