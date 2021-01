VIDEO. Le dernier béret de Che Guevara a été fabriqué par une maison de confection française toujours en activité

« Nous sommes le dernier fabricant historique de bérets avec la dernière usine qui a 180 ans », dit Rosabelle Forzi au magazine « 20h30 le samedi » (replay). Elle a racheté en 2012 la maison Laulhère, fondée au pied des Pyrénées françaises en 1830 et qui a commencé à confectionner ce type de couvre-chef en 1840.

« Un jour, je reçois un mail d’un blogueur qui me dit que le dernier béret de Che Guevara [1928-1967] a été vendu à Cuba, raconte la patronne de la société labélisée Origine France Garantie et Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Il m’envoie la photo du collectionneur avec ce béret sur les genoux. Et c’est vrai qu’il ressemble très clairement à un béret de la maison… »

La piste de l’écusson…

« Cela attise ma curiosité et la question d’aller à Cuba me traverse l’esprit, raconte Rosabelle Forzi qui a bien remarqué l’écusson cousu à l’intérieur qui est une signature de la maison. Historiquement, j’ai toujours eu cet écusson le ‘Vrai Basque’ de la maison Laulhère, sauf qu’il ne ressemble pas exactement à celui qu’on commercialise aujourd’hui. »

« On cherche dans les archives et, dans l’un des classeurs, on finit par retrouver l’écusson exact qui est celui sur le béret du Che, précise la patronne de la maison de confection. C’est une immense joie ! On savait que l’on faisait vraiment partie de l’histoire, mais là, on fait partie de la grande Histoire… »

