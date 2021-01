Présentation du format et de la dotation de la compétition

La FIFAe Club World Cup 2021 aura lieu en ligne, du 24 au 28 février

Le format par zones et la dotation financière de la compétition sont désormais connus

Un vainqueur sera sacré dans chaque zone

La FIFA a dévoilé aujourd’hui le format et la dotation financière de la FIFAe Club World Cup 2021™. La plus importante compétition de clubs d’EA SPORTS FIFA de l’année réunira 42 équipes issues de six zones, du 24 au 28 février.

Les équipes s’affronteront pour tenter de remporter l’un des prix les plus convoités du circuit. Sur le plan financier, les chiffres annoncés ont de quoi aiguiser l’appétit des joueurs : les finalistes des six zones se partageront 245 000 USD, auxquels il faut ajouter 105 000 USD distribués à l’issue des qualifications en ligne. Pour la sécurité des joueurs et des supporters, la compétition se déroulera en ligne, depuis le domicile des joueurs ou le siège de leurs clubs respectifs. Plus de 480 formations étaient présentes sur la ligne de départ, au moment d’entamer les qualifications pour la FIFAe Club World Cup 2021 ; seules les meilleures d’entre elles accèderont aux finales par zones. Pour plus d’informations sur l’organisation des qualifications, rendez-vous ici.

Les noms des participants seront connus à l’issue de la dernière semaine de qualification, le 22 janvier, dans les Zones 1, 2, 3, 5 et 6. Dans la Zone 4, il faudra encore patienter pour découvrir le résultat des barrages, disputés le 28 janvier. Les résultats et les classements sont disponibles sur FIFA.gg.

Les finales par zones seront retransmises en streaming et en direct sur les canaux numériques de la FIFA, y compris FIFA.gg. Vous trouverez ci-dessous des renseignements plus précis sur le format de la compétition et la dotation financière.

Le format

24 fév. : Phase de groupes des Zones 4 et 5

25 fév. : Phase de groupes des Zones 1, 2, 4 et 6

26 fév. : Phase de groupes de la Zone 3 et matches à élimination directe des Zones 4 et 5

27 fév. : Finales des Zones 1, 3 et 5

28 fév. : Finales des Zones 2, 4 et 6

La compétition en détail : Une finale et un vainqueur par Zone

Dans les Zones 1, 2, 3 et 6, quatre (4) équipes prendront part à une phase de groupes classique. À ce stade, toutes les rencontres seront disputées au meilleur des deux manches (BO2). Dans chaque Zone, les deux (2) premiers du classement accèderont à la finale, disputée au meilleur des cinq manches (BO5).

Dans la Zone 4, quatorze (14) équipes réparties dans deux (2) sections prendront part à une phase de groupes classique. À ce stade, toutes les rencontres seront disputées au meilleur des deux manches (BO2). Quatre (4) clubs de chaque groupe accèderont aux matches à élimination directe. Les quarts et les demi-finales seront disputés au meilleur des trois manches (BO3). La finale opposera les deux meilleures équipes de la Zone 4 au meilleur des cinq manches (BO5).

Dans la Zone 5, douze (12) équipes réparties dans quatre (4) sections prendront part à une phase de groupes classique. À ce stade, toutes les rencontres seront disputées au meilleur des deux manches (BO2). Deux (2) clubs de chaque groupe accèderont aux matches à élimination directe. Les quarts et les demi-finales seront disputés au meilleur des trois manches (BO3), tandis que la finale sera disputée au meilleur des cinq manches (BO5).

Dotation

Les équipes concernées par les finales par Zones se partageront la somme totale de 245 000 USD. La distribution se fera en fonction du nombre d’équipes participantes dans chaque Zone.

En outre, à l’issue des qualifications en ligne, une dotation supplémentaire de 105 000 USD sera versée avant le début de la FIFAe Club World Cup 2021.

Équipes participantes et régions par Zone

Les résultats des qualifications en ligne pour la FIFAe Club World Cup sont disponibles sur FIFA.gg.





Fifa