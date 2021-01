"Pas trop grave" : Pochettino rassurant après les sorties sur blessure de Marquinhos et Navas

« LIGUE 1 – Même si Keylor Navas et Marquinhos, touchés à la poitrine et aux adducteurs, nu0027ont pas terminé le match PSG-Montpellier (4-0) vendredi soir, Mauricio Pochettino su0027est montré rassurant quant à lu0027état de santé de son gardien de but et de son défenseur central. »







