Mélenchon revient sur l’épisode de la perquisition mouvementée chez LFI

L’Insoumis Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la troisième fois à l’élection présidentielle, confie dans un entretien à l’AFP ne jamais s’être « senti si prêt à gouverner ». Il juge la victoire en 2022 « difficile », mais atteignable s’il crée une « dynamique d’adhésion ».

Dans cette interview, le député des Bouches-du-Rhône assume sa colère face aux policiers et aux procureurs, ce fameux 16 octobre 2018, lorsqu’une perquisition avait été diligentée au sein du siège de la France insoumise dans le cadre d’une enquête sur des soupçons d’emplois fictifs au Parlement européen et les comptes de la campagne 2017.

« La République, c’est moi », avait-il crié au visage d’un policier en faction devant les locaux perquisitionnés.

Jean-Luc Mélenchon : « Pour l’union du peuple »

Des goodies « La République c’est moi »

Au journaliste de l’AFP, Jean-Luc Mélenchon exprime aujourd’hui néanmoins un regret : « Je n’ai pas honte d’avoir dit ça, je me reproche une erreur tactique : m’être cru fort au moment où j’étais faible. La bêtise c’est de n’avoir pas vu la caméra. Quarante secondes m’ont bien amoché ! ».

« Sur le moment ce n’était pas un slogan mais un cri de colère. Mais finalement s’il faut m’identifier à quelque chose et que c’est à la République, que puis-je demander de plus : ma vie est faite ».

À nouveau lancé dans la course vers l’Elysée, le leader « insoumis » prend donc le parti… d’en rire. « Un peu d’humour, on est en France ! Nous sommes un peuple moqueur. Et l’autodérision est une bonne médecine », rétorque-t-il à l’AFP. Avant de conclure : « Dans la vie on fait avec ce qu’on a. Alors on en a fait des T-shirts, des sacs “La République c’est moi” ».

EXCLUSIF. En réponse à Jospin, Mélenchon évoque une « nouvelle force politique » pour 2022

Dans ce même entretien, on apprend aussi que Jean-Luc Mélenchon compte réitérer les meetings en hologramme : « Faire campagne est un art. Je me fais confiance pour l’art d’aller pondre des œufs dans le nid des autres, et pour créer moi-même les événements. Notre époque permet des choses fascinantes ».

« L’hologramme, c’est moi ! »

L’hologramme, reprend-il, c’est « un gadget du niveau de la lanterne magique… ». Il en reproduira donc durant la future campagne, car (sic) : « L’hologramme c’est moi ! La République aussi… Ils pensaient se moquer, ils m’ont donné un slogan. D’accord j’ai enduré et souffert. Mais quelle erreur ils ont faite ! »

Jean-Luc Mélenchon : « La présence de Macron à Jarnac est écœurante »

Au début du mois, Jean-Luc Mélenchon avait aussi prévenu que LFI allait faire émerger via la plateforme Action populaire, utilisée pour la collecte de signatures d’adhésion à sa candidature, son propre réseau social pour « ne pas avoir à craindre l’interruption » de ses comptes Twitter ou Facebook. Selon celui qui a déclaré sa candidature en novembre, bien plus tôt que les autres prétendants à gauche, « 2022 est la dernière station avant le désert », donc sa préparation est « déterminante ».

Concernant la conclusion d’alliances à gauche, le sujet semble au point mort. « Quand j’ai été sûr qu’il y aurait deux candidats Vert et socialiste, j’ai compris qu’il n’y avait rien à espérer des appels à l’unité. Aujourd’hui, l’union c’est la confusion. De quel prix paierait-on de renoncer à tout pour m’entendre avec les autres ? » argue Mélenchon. « Supposez que je parvienne de nouveau à me regrouper avec les communistes, que des personnalités et des groupes décident de faire campagne avec nous : je peux réussir à faire l’union dans la clarté. »