Quelles sont les personnalités qui gouverneront avec Biden

(Reuters) – Officiellement investi 46e président des États-Unis mercredi, Joe Biden a désigné les personnes dont il souhaite s’entourer pour présider. Cette équipe, qui compte autant d’hommes que de femmes, doit encore être approuvée par le Sénat, une procédure qui devrait se dérouler sans encombre majeur, les démocrate ayant repris mercredi le contrôle de la chambre haute du Congrès.

DIRECTEUR DE L’AGENCE DE RENSEIGNEMENT AMÉRICAINE (CIA): WILLIAM BURNS

Spécialiste de la Russie et du Moyen-Orient, William Burns a été diplomate pendant près de trois décennies, notamment en tant que secrétaire d’État-adjoint sous le président Barack Obama.

PROCUREUR GÉNÉRAL: MERRICK GARLAND

Merrick Garland a été désigné à ce poste équivalent au ministère de la Justice. Juge à la cour d’appel de Washington DC depuis 1997, a été désigné par Obama à la Cour suprême des États-Unis en 2016, mais le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, avait refusé d’examiner ce choix en année d’élection présidentielle.

SECRÉTAIRE AU COMMERCE: GINA RAIMONDO

Gouverneure de l’Etat de Rhode Island depuis 2015 et ancienne avocate avec une spécialisation dans le capital-risque, Gina Raimondo a milité en faveur d’une augmentation du salaire minimum dans son État.

SECRÉTAIRE AU TRAVAIL: MARTY WALSH

Maire de Boston depuis 2013, ancien syndicaliste, Marty Walsh a soutenu à la fois un salaire minimum de 15 dollars et un congé familial payé. Il a dit vouloir développer l’adhésion aux syndicats.

SECRÉTAIRE D’ÉTAT: ANTONY BLINKEN

Francophone et confident de longue date de Joe Biden, Antony Blinken a été le numéro deux de la diplomatie américaine sous Obama.

SECRÉTAIRE AU TRÉSOR: JANET YELLEN

Nommée par Barack Obama à la présidence de la Réserve fédérale, Janet Yellen sera la première secrétaire au Trésor de sexe féminin si sa candidature est approuvée par le Sénat.

SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE: LLOYD AUSTIN

Lloyd Austin, qui a piloté les forces américaines au Moyen-Orient sous Obama, deviendra le premier Noir à occuper ce poste.

SECRÉTAIRE AUX TRANSPORTS: PETE BUTTIGIEG

Ancien maire de South Bend, dans l’Indiana, Pete Buttigieg était l’un des rivaux de Joe Biden pour l’investiture démocrate et sera le premier membre ouvertement homosexuel d’un cabinet présidentiel américain.

SECRÉTAIRE À L’AGRICULTURE: TOM VILSACK

Tom Vilsack, qui a déjà dirigé ce poste sous la présidence Obama, a été gouverneur de l’Iowa de 1999 à 2007.

SECRÉTAIRE AU LOGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT URBAIN: MARCIA FUDGE

Représentante démocrate de l’Ohio au Congrès depuis 2008, Marcia Fudge sera la seconde femme noire à cette fonction.

SECRÉTAIRE À L’ÉDUCATION: MIGUEL CARDONA

La nomination de Miguel Cardona, ancien enseignant et actuellement commissaire à l’Éducation du Connecticut, répond à la promesse de Joe Biden de choisir un éducateur professionnel pour diriger ce ministère.

SECRÉTAIRE À L’INTÉRIEUR: DEB HAALAND

Deb Haaland, membre démocrate du Congrès pour le Nouveau-Mexique depuis 2019, serait la première Amérindienne à ce poste dont les prérogatives couvrent notamment les ressources naturelles.

SECRÉTAIRE À L’ÉNERGIE: JENNIFER GRANHOLM

Jennifer Granholm a été la première femme gouverneure du Michigan, de 2003 à 2011. En 2009, lorsque Joe Biden était vice-président sous Obama, elle a collaboré avec son bureau au sauvetage des constructeurs automobiles pendant la grande récession.

SECRÉTAIRE AUX ANCIENS COMBATTANTS: DENIS McDONOUGHDenis McDonough a été le chef de cabinet de la Maison Blanche pendant le second mandat de Barack Obama et a également occupé le poste de conseiller adjoint à la sécurité nationale.

SECRÉTAIRE À LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE: ALEJANDRO MAYORKASS’il est confirmé, cet avocat d’origine cubaine sera le premier Latino et le premier immigrant à la tête du ministère. Il sera notamment en charge de l’immigration et de la lutte contre le terrorisme. Sous le gouvernement Obama, Alejandro Mayorkas a dirigé la mise en œuvre du programme pour les « Dreamers », les personnes qui ont été immigré aux États-Unis dans leur enfance.

SECRÉTAIRE À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX: XAVIER BECERRA

Procureur général de la Californie depuis 2017, il a été membre du Congrès pendant 12 mandats et a joué un rôle clé dans l’adoption de la loi sur les soins abordables.

PRÉSIDENT DE LA SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION (SEC): GARY GENSLER

L’ancien banquier de Goldman Sachs a été président de la Commodity Futures Trading Commission de 2009 à 2014 et, depuis novembre, il était en charge de la supervision du secteur financier dans l’équipe de transition de Joe Biden.

DIRECTEUR DU BUREAU DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE : ROHIT CHOPRA

Rohit Chopra a aidé la sénatrice progressiste Elizabeth Warren à mettre en place la Commission fédérale du commerce (FTC) et a été son premier médiateur sur le dossier des prêts étudiants.

DIRECTRICE DU CENTRES POUR LE CONTRÔLE ET LA PRÉVENTION DES MALADIES (CDC): ROCHELLE WALENSKY

Actuellement à la tête du service maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital et professeure de médecine à la Harvard Medical School, Rochelle Walensky jouera un rôle de premier plan dans la lutte de l’administration Biden contre le coronavirus.

COORDINATEUR DE LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS: JEFF ZIENTS

En charge du suivi de la pandémie au sein de l’équipe de transition, Jeff Zients supervisera la distribution de centaines de millions de doses de vaccins contre le coronavirus, en coordonnant les efforts de plusieurs agences fédérales.

CHIRURGIEN GÉNÉRAL: VIVEK MURTHY

Médecin et ancien chirurgien général, Vivek Murthy s’est fait connaître ces derniers mois en tant que coprésident du conseil consultatif de Joe Biden sur la pandémie de coronavirus, dont le président élu s’est engagé à faire sa priorité absolue.

AMBASSADRICE DES ÉTATS-UNIS À L’ONU: LINDA THOMAS-GREENFIELD

La diplomate Linda Thomas-Greenfield a été secrétaire d’État adjointe chargée des Affaires africaines de 2013 à 2017 et ambassadrice des États-Unis au Liberia entre 2008 et 2012.

REPRÉSENTANTE AMÉRICAINE AU COMMERCE (USTR): KATHERINE TAI

Avocate, Katherine Tai a joué un rôle clé dans l’élaboration du nouvel accord de libre-échange nord-américain avec le Canada et le Mexique (AEUMC) et connait bien les rouages des relations commerciales avec la Chine.

DIRECTRICE DU CONSEIL DE POLITIQUE INTÉRIEURE DE LA MAISON-BLANCHE: SUSAN RICE

Cette responsable expérimentée de la Sécurité nationale a été ambassadrice des États-Unis aux Nations unies et secrétaire d’État adjointe, et a été conseillère à la Sécurité nationale pendant le second mandat de M. Obama.

DIRECTRICE DU BUREAU DU BUDGET À LA MAISON-BLANCHE: NEERA TANDEN

Présidente du Center for American Progress, Neera Tanden a aidé à la création de l’Obamacare. Ce bureau se charge de d’élaborer le budget voulu par le président et d’évaluer les projets et dépenses des secrétaires d’État.

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ANALYSE ÉCONOMIQUE À LA MAISON BLANCHE: CECILIA ROUSE

Économiste, Cecilia Rouse deviendra la première Afro-Américaine et la quatrième femme à diriger ce Conseil. Elle est doyenne de la Princeton School of Public and International Affairs, a été membre du Conseil des conseillers économiques d’Obama de 2009 à 2011.

DIRECTEUR DU CONSEIL ÉCONOMIQUE NATIONAL : BRIAN DEESE

Ce vétéran de l’administration Obama a contribué à diriger les efforts pour renflouer l’industrie automobile pendant la crise financière de 2009 et a aidé à négocier l’accord historique de Paris sur le climat.

CONSEILLER POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE: JAKE SULLIVAN

Conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden lorsqu’il était vice-président de Barack Obama, Jake Sullivan a également été chef de cabinet adjoint de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

DIRECTRICE DU RENSEIGNEMENT NATIONAL: AVRIL HAINES

Le Sénat a confirmé mercredi la nomination d’Avril Haines. Première femme à devenir directrice adjointe de la CIA, elle supervisera et coordonnera les activités de la CIA, de la NSA et de 15 autres agences de renseignement.

ÉMISSAIRE PRÉSIDENTIEL SPÉCIAL POUR LE CLIMAT: JOHN KERRY

Secrétaire d’État de 2013 à 2017 et ancien candidat démocrate à la présidence en 2004, John Kerry a négocié l’accord de Paris et travaillera sur le « Plan pour une révolution de l’énergie propre et pour une justice environnementale ».

DIRECTEUR DE L’AGENCE AMÉRICAINE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT: MICHAEL REGAN

Cet afro-Américain de 44 ans a dirigé l’EPA, l’Agence américaine de protection de l’environnement et s’est distingué par son combat contre la pollution.

COORDINATRICE DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE DE LA MAISON BLANCHE: GINA McCARTHY

Gina Mccarthy a été cheffe de l’EPA pendant le deuxième mandat de Barack Obama, et a dirigé certaines des réglementations de l’administration en matière de pollution de l’air et de l’eau.

CHEF DE CABINET DE JOE BIDEN: RON KLAIN

Depuis mercredi, Ron Klain a endossé le rôle de chef de cabinet, véritable homme de main du président. Conseiller de longue date de Joe Biden, Ron Klain a coordonné la réponse fédérale à l’épidémie d’Ebola en 2014.

