Prévente Visa : opportunité exclusive d’acheter des billets 

Les détenteurs de carte Visa au Qatar bénéficient d’une fenêtre de prévente exclusive de billets

Les billets sont vendus selon le principe du « premier arrivé, premier servi » à partir de QAR 10

En raison de la pandémie de Covid-19, des mesures strictes seront mises en place

La phase de prévente Visa permettant à tous les résidents qatariens d’acquérir des billets pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™ présentée par Alibaba Cloud commence ce lundi 18 janvier 2021 à 12h00 AST (10h00 CET).

Les supporters ont la possibilité exclusive de se procurer des billets sur FIFA.com/tickets en utilisant leur carte Visa, et ce jusqu’à 12h00 AST (10h00 CET) le 21 janvier. Visa, le partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement, est la méthode de paiement privilégiée pour la vente de billets de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™.

Des billets bon marché de catégorie 3, à partir de QAR 10, sont disponibles sur la base du « premier arrivé, premier servi » pour les cinq premiers matches de la compétition ; un billet pour la finale en catégorie 1 coûtera quant à lui QAR 300.

Mesures en réponse au Covid-19

En raison de la pandémie de Covid-19, la FIFA et le pays hôte feront le nécessaire pour apporter les garanties nécessaires pour préserver la santé et veiller à la sûreté de tous les participants. Des informations supplémentaires sont disponibles sur FIFA.com. Pour l’heure, seuls les résidents possédant une QID, les citoyens du Conseil de Coopération du Golfe et ceux disposant de permis d’entrée exceptionnels (EEP) peuvent pénétrer sur le territoire qatarien, sous réserve d’obtenir un visa délivré par l’État du Qatar et de respecter les protocoles d’entrée sur le territoire.

À chaque match, les personnes présentes devront présenter soit un test antigénique négatif, soit un test de sérologie (anticorps) positif, soit la preuve d’une vaccination complète contre le Covid-19. Dans les stades et à leurs abords, les personnes présentes doivent porter un masque et respecter les normes de distanciation physique ; à leur arrivée, elles devront également se soumettre à un contrôle de température et montrer le statut de leur application Ehteraz (recherche et suivi des contacts). Des cliniques seront implantées sur chaque site de la compétition afin de traiter toute personne susceptible de présenter des symptômes de la maladie.

Six équipes

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™ verra les meilleures équipes de chacune des confédérations s’affronter le mois prochain pour décrocher le titre suprême du football de clubs international. Le premier match se jouera le 4 février, et la finale le 11 février.

Outre le club hôte du Al-Duhail SC, Al Ahly SC, FC Bayern Munich, Ulsan Hyundai FC et Tigres UANL ont décroché leur billet pour la compétition. Ce plateau sera complété par le vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL, dont la finale se tiendra le 30 janvier prochain. De plus amples informations sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA sont disponibles sur FIFA.com.

Phase de vente de dernière minute

Une phase de vente de dernière minute donnera la possibilité aux supporters d’acquérir les billets restants. Au cours de cette dernière phase de vente, les billets seront là encore disponibles sur FIFA.com/tickets.





