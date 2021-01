Macron salue le retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris sur le climat

« Welcome back » : Emmanuel Macron a adressé ce mercredi 20 janvier dans un tweet en anglais ses « meilleurs vœux de succès » au nouveau président américain Joe Biden et salué sa décision de revenir dans l’accord de Paris sur le climat, quitté par les Etats-Unis sur décision de Donald Trump.

Revivez l’investiture de Joe Biden, 46e président des Etats-Unis

« A Joe Biden et Kamala Harris, mes meilleurs vœux en ce jour historique pour le peuple américain », écrit le chef de l’Etat dans ce message retweeté ensuite en français.

« C’est tous ensemble que nous pourrons réussir à relever les défis de notre temps. C’est tous ensemble que nous pourrons changer la donne climatique en agissant pour notre planète », a ajouté le chef de l’Etat.

« Make our planet great again »

Après la cérémonie d’inauguration à Washington, Joe Biden devait prendre 17 décisions présidentielles pour revenir sur les mesures phares de l’ère Trump, en engageant notamment le retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris sur le climat et au sein de l’Organisation mondiale de la santé.

La « dream team » de Biden pour revenir dans la bataille pour le climat

Avant ce « welcome back ! », Emmanuel Macron avait déjà utilisé une formule en anglais pour dénoncer l’annonce faite en juillet 2017 par Donald Trump de sortir de l’accord international pour lutter contre le réchauffement climatique. « Make our planet great again » (« Rendons sa grandeur à notre planète »), avait-il lancé en concluant un message télévisé, paraphrasant pour le détourner le slogan électoral du président américain « Make America great again ».

« Nous sommes impatients de bâtir avec le président Biden une relation forte, utile, renouvelée », a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en précisant que Paris comptait relever avec lui « des défis colossaux ».