des emplois créés grâce aux relocalisations

À Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), il y a encore un an tous les vêtements proposés par l’entreprise TBS étaient fabriqués en Asie. Désormais, une partie est fabriqué en France. “On a constaté l’été dernier un engouement et une bonne performance de nos ventes sur le produit made in France“, explique Céline Delion, directrice des achats de la marque. Trois personnes ont ainsi été recrutées.

Fait rare en 2020, le nombre de relocalisations est plus important que le nombre de délocalisations, de 30 contre 25. Le plan de relance encourage la production en France. Une usine de Moosch (Haut-Rhin), qui découpe et emballe des cotons démaquillants, va ainsi toucher une aide de 650 000 euros. Afin d’encourager les relocalisations, l’État veut dépenser 600 millions d’euros sur deux ans.

