Berlinale 2021 : les European Shooting Stars

On le sait depuis la mi-décembre, le 71ème Festival de Berlin n’aura pas lieu sous sa forme habituelle au mois de février pour cause de pandémie mondiale du coronavirus. Le premier des grands festivals européens de l’année se déroulera donc en deux temps, avec un volet professionnel virtuel en mars et des festivités sur place en juin. Ainsi, du lundi 1er au vendredi 5 mars le Marché du Film Européen sera organisé en ligne. De même, les films sélectionnés en compétition seront jugés par un jury international à Berlin. Au début de l’été prochain, les lauréats seront projetés en salles lors d’événements destinés principalement au public local, si toutefois la situation sanitaire le permet.

Face à ce mode opératoire exceptionnel, diverses manifestations annexes ont également dû revoir leur copie. Comme par exemple le programme European Shooting Stars qui met en avant les jeunes talents du continent. Organisée par l’association allemande European Film Promotion, la 24ème édition optera, elle aussi, pour une forme dématérialisée. Quelques jours avant le début du Marché du film, elle s’articulera autour d’un programme en ligne du mardi 23 au jeudi 25 février. Les cinq actrices et les cinq acteurs récompensés cette année pourront alors participer à des réunions avec des directeurs de casting, des producteurs et des réalisateurs, avant de recevoir leurs prix lors de la cérémonie des European Shooting Stars. Si tout va bien, cette dernière devrait se tenir aussi en juin.

Figurer sur cette liste prestigieuse, annoncée pour cette édition-ci la semaine dernière, le mardi 12 janvier, cela peut signifier un pas important vers la reconnaissance internationale. Comme cela fut le cas pour les plus célèbres des European Shooting Stars passées, tels que les comédiennes oscarisées Rachel Weisz et Alicia Vikander, les valeurs sûres du cinéma germanique Nina Hoss et Daniel Brühl, les Françaises Ludivine Sagnier et Mélanie Laurent, les Belges Jérémie Renier et Matthias Schoenaerts, les Britanniques Riz Ahmed – en route pour les prochains Oscars, on l’espère – et George McKay, voire James Bond en personne, Daniel Craig il y a plus de vingt ans !

Les European Shooting Stars 2021

Alba Baptista (Portugal) – « Warrior Nun » de Simon Barry

Seidi Haarla (Finlande) – Compartment No 6 de Juho Kuosmanen

Zygimante Elena Jakstaite (Lituanie) – Runner de Andrius Blazevicius

Sara Klimoska (Macédoine du Nord) – Lena and Vladimir de Igor Aleksov

Martijn Lakemaier (Pays-Bas) – Des soldats et des ombres de Jim Taihuttu

Gustav Lindh (Suède) – Orca de Josephine Bornebusch

Nicolas Maury (France) – Garçon chiffon de Nicolas Maury

Fionn O’Shea (Irlande) – Dating Amber de David Freyne

Albrecht Schuch (Allemagne) – Fabian de Dominik Graf

Natasa Stork (Hongrie) – Preparations to be together for an unknown period of time de Lili Horvat