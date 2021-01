Le point sur la situation avant la dernière semaine de qualification

La troisième levée des qualifications pour la FIFAe Club World Cup a rendu son verdict

Les premiers qualifiés pour les finales par Zones et les Play-offs

FIFA.com dresse l’état des forces en présence

Alors que l’ultime semaine de qualification se profile à l’horizon, seules les équipes en lice dans les premières divisions des différentes Conférences peuvent encore espérer accéder à la FIFAe Club World Cup. Un certain nombre de clubs se sont d’ores et déjà adjugé l’une des deux premières places du classement Régularité, une performance synonyme de qualification pour la suite de la compétition. En revanche, d’autres formations joueront leur avenir dans la plus prestigieuse compétition par équipes d’EA SPORTS FIFA 21 dans les prochains jours.

Seules trois clubs ayant débuté les qualifications en première division ont réussi un sans-faute jusqu’à présent. Avec 900 points Régularité accumulés depuis le début des préliminaires, Hexon esports, Inter esports et la Team Gullit ont validé leur billet pour les Play-offs (Hexon esports et Team Gullit) ou directement pour la FIFAe Club World Cup (Inter esports), avant même la dernière semaine.

Le point sur la situation

Zone 1

Dans cette Zone, la compétition a débuté à partir de la troisième semaine, en raison du nombre de participants. La première finale a vu s’affronter les équipes de Marcus Gomes et de Marko Brijeski, deux légendes de l’esport australien. Le second nommé l’a emporté, offrant la victoire à Atlantide Wave face au Melbourne City de Gomes.

Zone 2

Malgré sa défaite en finale face aux Kashima Antlers, Blue United eFC conserve la première place de la Conférence et peut légitimement espérer prendre part à sa troisième FIFAe Club World Cup.

Zone 3

25eSports n’a pas ménagé ses efforts pour se hisser à la première place. Au terme d’une semaine impressionnante, cette équipe semble bien partie pour valider son ticket aux côtés de Tuwaiq eSports, grâce au classement Régularité.

Zone 4

Conférence 1 : Vétéran de deux FIFAe Club World Cup, Bochum partage la tête du classement Régularité avec Ellevens, finaliste malheureux de la compétition l’année dernière.

Conférence 2 : Riders fait la course en tête, devant Tundra eSports RU et Fnatic, troisième. La dernière semaine de qualification avant les Play-offs s’annonce donc riche en suspense.

Conférence 3 : Le RBLZ conserve les commandes dans cette Conférence, devant Serious Esports. Ce dernier, qui a débuté son parcours en deuxième division, a livré des performances remarquables pour venir se mêler à la course à la qualification.

Conférence 4 : Mkers et la Team Vitality, deux anciens de la FIFAe Club World Cup, auront certainement à cœur de renouer avec la phase finale. Pour cela, il leur faudra défendre avec succès leurs positions au classement.

Conférence 5 : La Team Gullit ne peut plus être sortie du Top 2, ce qui signifie qu’elle est assurée de participer aux Play-offs. Bondby IF, qui détient le record de participations à la phase finale, peut encore se qualifier mais reste sous la menace de Brême.

Conférence 6 : Neo occupe la première place, mais c’est la présence du Wisla All in Games Cracovie en deuxième position du classement Régularité qui retient surtout l’attention.

Conférence 7 : Futbolist a toutes ses chances de retrouver la FIFAe Club World Cup dans les prochaines semaines, mais le club turc doit encore se méfier du retour de Bundled, Monza et Grizi Esport, qui n’ont pas dit leur dernier mot.

Conférence 8 : L’Olympique Lyonnais devrait renouer avec la FIFAe Club World Cup mais, derrière, la lutte fait rage pour la deuxième place. En revanche, Hashtag United, un grand nom de la scène FIFA eSports, a dit adieu à ses derniers espoirs de qualification, après une semaine décevante.

Conférence 9 : NOM eSports poursuit sa course en tête, tandis qu’Elide, qui avait débuté en deuxième division, s’est lancé à la poursuite du Legia Varsovie, actuellement deuxième.

Conférence 10 : Hexon eSports a validé son billet pour les Play-offs avant même la dernière semaine de qualification. En deuxième position, le PSV Eindhoven devrait logiquement l’accompagner.

Conférence 11 : Burnley continue d’enchaîner les performances et reste plus que jamais en tête. Actuellement deuxième, le Sporting Clube de Portugal a toutes les chances d’accéder à la suite de la compétition.

Conférence 12 : Grand gagnant de cette troisième semaine de qualification, le Fokus Clan retrouve le fauteuil de leader. Schalke 04, son rival allemand, pointe pour sa part en deuxième position.

Conférence 13 : Après avoir remporté cette troisième levée, les Falcons occupent désormais la pole position. Double participant à la FIFAe Club World Cup, l’Ajax suit de près à la deuxième place, mais les deux équipes ont creusé l’écart sur leurs poursuivants.

Conférence 14 : Dans cette Conférence, DUX Gaming devance Astralis, qui a dû batailler ferme pour se relancer dans la course à la qualification après une deuxième semaine décevante.

Zone 5

Conférence 1 : Le FC Bâle 1893 reste suivi de près par l’ELS Torneios Online. Les deux leaders disposent toutefois d’une importante marge de sécurité sur leurs rivaux.

Conférence 2 : Si DUX Latam possède une solide avance sur ses poursuivants, la lutte pour la deuxième place du classement Régularité s’annonce extrêmement serrée.

Conférence 3 : L’Inter eSports a fait le plein de points au cours des trois premières semaines, devenant ainsi la première équipe à se qualifier officiellement pour la FIFAe Club World Cup. Plusieurs autres formations se battent actuellement pour tenter de décrocher le deuxième accessit.

Zone 6

Vainqueur du tournoi de la semaine, New York City Esports s’invite à la première place, à égalité de points avec Complexity Gaming, le champion du monde des clubs en titre. La dernière semaine de qualification s’annonce particulièrement haletante.

En effet, outre les deux premiers du classement Régularité des différentes conférences, les deux meilleures équipes de la quatrième semaine de qualification accèderont, elles aussi, à la FIFAe Club World Cup ou, dans le cas de la Zone 4, aux Play-offs.

Le suspense est donc garanti pour les deux prochaines journées de compétition, programmées jeudi et vendredi. Tous les résultats sont disponibles sur FIFA.gg.

Les noms des participants à la FIFAe Club World Cup 2021 dans les Zones 1, 2, 3, 5 et 6 seront connus à l’issue de la dernière semaine de qualification, les 21 et 22 janvier. Compte tenu du grand nombre de participants dans la Zone 4, des Play-offs seront organisés le 28 janvier.





