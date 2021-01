Cuba, Chine, Iran… Les bombes à retardement de l’administration Trump en politique étrangère

Aux Etats-Unis, pendant les deux mois de transition entre deux présidents, l’administration à venir n’a pas le droit de contacter les pays étrangers, pas le droit de mener un début de « diplomatie parallèle » sous peine de poursuites judiciaires. La tradition exige toutefois que toute initiative majeure de l’administration finissante soit coordonnée avec ceux qui devront en assumer les conséquences. Ce ne fut pas le cas cette fois.

Ces dernières semaines, l’administration Trump a en effet multiplié petites et grandes manœuvres visant à savonner la planche de la future administration Biden. Les nombreux pièges et bombes à retardement qu’elle a posés visent à compliquer la tâche de l’équipe qui entre en fonctions mercredi 20 janvier, ou, au moins, à rendre plus difficile de revenir en arrière sur certaines orientations diplomatiques. L’administration Trump s’est gardée toutefois d’aller jusqu’à l’irrémédiable, comme une guerre avec l’Iran, que beaucoup redoutaient, et qui aurait laissé le nouveau locataire de la Maison-Blanche avec un fardeau insupportable sur les bras.

Verrouiller la stratégie face à Pékin

Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, qu’un éditorialiste du « Washington Post » a qualifié de « pire secrétaire d’Etat de l’histoire », a ainsi pris nombre de décisions allant à l’encontre des positions de la future administration démocrate ou prises sans la moindre concertation avec elle. L