Les religions se proposent et/ou imposent de relier les hommes au sein d'une communauté selon des préceptes et des croyances naturels et surnaturels. L'homme « divin » étant l'objectif rationnel de l'homme-animal actuel -produit de l'évolution naturelle- grâce aux développements de son esprit, de son intelligence, de la conscience de sa dépendance, d'une part, aux forces de la nature terrestre et cosmiques et d'autre part, aux interactions, dans le (…)

–

Religions







Source link