Les affiches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ connues

Les débats seront lancés le 4 février par le match Tigres UANL – Ulsan Hyundai FC

La deuxième rencontre opposera Al-Duhail SC à Al Ahly SC

Le vainqueur sera couronné au stade de la Cité de l’éducation le 11 février

Le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™, effectué aujourd’hui au siège de la FIFA à Zurich, a permis de dévoiler le parcours qui attend les six clubs engagés.

* Tigres UANL* et Ulsan Hyundai FC donneront ainsi le coup d’envoi de la compétition le 4 février à 17h00 heure locale (15h00 CET) au stade Ahmad ben Ali, tandis que la deuxième rencontre mettra aux prises Al-Duhail SC et Al Ahly SC à 20h30 (18h30 CET) au stade de la Cité de l’éducation.

Le tirage au sort a également déterminé que le lauréat de la Libertadores de la CONMEBOL, qui sera connu le 30 janvier prochain, affrontera le vainqueur du match Tigres UANL – Ulsan Hyundai FC le 7 février et que le FC Bayern Munich retrouvera le vainqueur du duel Al-Duhail SC – Al Ahly SC le lendemain.

Le champion du monde des clubs 2020 sera quant à lui sacré à l’issue de la finale qui se disputera le 11 février au stade de la Cité de l’éducation à partir de 21h00 (19h00 CET).





Fifa