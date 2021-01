ils se sont lancés malgré l’épidémie

850 000 entreprises ont été créées l’année dernière en France, soit 35 000 de plus qu’en 2019, et ce malgré l’épidémie de Covid-19. Parmi elles, deux tiers évoluent sous le statut d’auto-entrepreneur. Une demande fréquente de la part des plateformes de livraison et de transport.

Pour ces jeunes entrepreneurs rencontrés par France 2, c’est avant tout une volonté de changement qui les a guidés. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), Vincent a lancé son atelier de réparation de vélos. Un succès qui ne s’est pas fait attendre, à tel point qu’il s’apprête à embaucher une troisième personne. Non loin de là, dans le centre-ville, Claire Mignot et son amie se sont lancées dans la création d’une boutique de bien-être. « J’avais une entreprise, où je faisais du conseil et de la formation, explique-t-elle. J’ai arrêté la formation, j’ai liquidé ma société pour venir ouvrir une boutique ! C’est un changement radical ».

Le

Les autres sujets du