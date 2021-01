Dmitri Medvedev : L'Amérique 2.0, après les élections

L’actuel Vice-président du Conseil de Sécurité, ancien Président et ancien Premier-ministre de la fédération de Russie, Dmitri Medvedev, analyse les failles du système électoral américain et les répercussions que ces dernières, ainsi que les résultat des dernières élections présidentielles auront tant pour les États-Unis d’Amérique que pour le reste du monde. Photo : Tyler Merbler Nous sommes habitués à penser que les plus grandes économies ont un impact à grande échelle sur (…)

–

International







Source link