Cycle « Policier » sur LaCinetek en janvier 2021

Cure © 1997 Daiei Studios / MK2 Films Tous droits réservés

Ni en France, ni aux États-Unis, la police n’a bonne réputation. Le pourquoi du comment de ce fait social hélas guère discutable va sans doute trop loin pour un simple cycle mensuel sur un service de vidéo par souscription, aussi irréprochables ses choix soient-ils. Le nouveau programme thématique de LaCinetek, encore en ligne jusqu’au mardi 9 février inclus, vous est néanmoins hautement recommandé.

Il se compose certes essentiellement de films français et américains, avec une seule exception issue du cinéma asiatique. Et la transparence tout à fait appréciable de la part de LaCinetek en termes de la qualité technique des copies numériques proposées nous réserve cette fois-ci la surprise d’un nombre réduit de versions fraîchement restaurées. Mais sinon, vous pourriez y découvrir ou revoir des œuvres majeures de cinéastes aussi passionnants que Henri-Georges Clouzot, Fritz Lang, Jean-Pierre Melville, Brian De Palma et Abel Ferrara.

La formule gagnante de la Cinémathèque des réalisateurs, fondée par Pascale Ferran, Laurent Cantet et Cédric Klapisch, ne change toujours pas. Il vous faudra toujours investir la modique somme de moins de trois euros par mois ou de trente euros par an, afin d’avoir un accès illimité sur le site de LaCinetek aux dix films sélectionnés.

Le Petit lieutenant © 2005 Thierry Valletoux / Why Not Productions / Studiocanal / France 2 Cinéma / Mars Distribution

Tous droits réservés

Police partout, justice nulle part ? Le cycle de LaCinetek ne s’aventure heureusement pas sur le terrain de polémiques plus ou moins stériles sur le fonctionnement, certes amplement perfectible, des forces de l’ordre d’ici et d’ailleurs. Pour une bonne partie, les films sélectionnés tiennent davantage compte du quotidien usant des hommes et des rares femmes en uniforme, comme par exemple dans l’excellent Le Petit lieutenant du toujours aussi socialement conscient Xavier Beauvois. Ce malaise profond est également à l’œuvre dans deux tours de force qui ont marqué l’Histoire du cinéma américain : celui de Al Pacino en jeune officier de police idéaliste qui est de plus en plus ostracisé de toutes parts au début des années 1970 dans Serpico de Sidney Lumet, puis, vingt ans plus tard, Harvey Keitel au bout du rouleau dans Bad Lieutenant de Abel Ferrara.

Bien sûr, le cinéma de genre n’est nullement oublié par les programmateurs de LaCinetek, qui ont fait appel à des réalisateurs aussi nihilistes que Clouzot, Lang et Melville pour montrer à quel point la frontière morale entre la pègre et la police peut s’estomper, respectivement dans Quai des Orfèvres, Règlement de comptes et Un flic. Afin de soulager tant soit peu les consciences, Charlot est là, grâce aux frasques sublimes de Charles Chaplin dans quasiment le seul film de la sélection datant de la première moitié du XXème siècle !

Enfin, LaCinetek s’associe au festival Premiers Plans d’Angers, qui aura lieu en ligne à partir de lundi prochain, le 25 janvier. Le Pass Festival au prix de sept euros permettra de regarder en illimité pendant un mois, jusqu’au mercredi 24 février, les douze films de patrimoine qui font partie de la sélection officielle du festival. Il s’agit de cinq films de la réalisatrice belge Chantal Akerman, dont le légendaire Jeanne Dielman 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles avec Delphine Seyrig, de trois films du maître italien Federico Fellini dont le film sur le cinéma par excellence Huit et demi, ainsi que d’un cycle « évasion » dans lequel on trouve des films de Jacques Becker, Jean Renoir, John Carpenter et Aki Kaurismäki.

Quai des Orfèvres © 1947 Studiocanal / Les Acacias Tous droits réservés

La sélection « Policier » du mois de janvier 2021

Bad Lieutenant (États-Unis / 1992) de Abel Ferrara, avec Harvey Keitel et Victor Argo

Charlot policeman (États-Unis / 1917) de Charles Chaplin, avec Charles Chaplin et Edna Purviance

Cure (Japon / 1997) de Kiyoshi Kurosawa, avec Kôji Yakusho et Tsuyoshi Ujiki

In the Cut (États-Unis / 2003) de Jane Campion, avec Jennifer Jason Leigh et Meg Ryan

Le Petit lieutenant (France / 2005) de Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye et Jalil Lespert, César de la Meilleure actrice à Nathalie Baye en 2006

Règlement de comptes © 1953 Columbia Pictures / Sony Pictures Releasing France Tous droits réservés

Quai des Orfèvres (France / 1947) de Henri-Georges Clouzot, avec Louis Jouvet et Suzy Delair

Règlement de comptes (États-Unis / 1953) de Fritz Lang, avec Glenn Ford et Gloria Grahame

Serpico (États-Unis / 1973) de Sidney Lumet, avec Al Pacino et Tony Roberts, Golden Globe du Meilleur acteur (Drame) à Al Pacino en 1974

Sœurs de sang (États-Unis / 1972) de Brian De Palma, avec Margot Kidder et Jennifer Salt

Un flic (France / 1972) de Jean-Pierre Melville, avec Alain Delon et Catherine Deneuve