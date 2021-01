Biden: un « New deal » suffisant pour relancer l’économie

Après avoir connu un solide rebond entre le printemps et le début de l’automne 2020, l’économie américaine subit un petit coup de froid hivernal. Toujours pénalisée par un nombre record d’infections au Covid-19, elle continue à marcher sur une seule jambe, celle des activités dont le redémarrage se confirme, à l’image de l’immobilier et du commerce de détail. L’autre jambe souffre.

Ce sont les secteurs qui pâtissent des mesures de confinement comme l’industrie des loisirs et de l’hôtellerie, qui a supprimé près d’un demi-million d’emplois en décembre dernier. Plusieurs Etats ont, en effet, ré-instauré des dispositifs restrictifs. A New York, les bars et restaurants ont baissé le rideau depuis la mi-décembre 2020, sauf pour la vente à emporter. En Californie, les écoles restent fermées et les habitants ont ordre de rester chez eux, à l’exception de quatre comtés.

Chèque aux plus modestes

Pas étonnant dès lors que les demandes d’allocations chômage ai