« On dirait qu’on est en guerre ! »

A Washington, la Freedom Plaza ne porte plus très bien son nom. Elle est hérissée de barrières en métal noir, qui délimitent un périmètre autour la Maison-Blanche désormais complètement interdit au public. En haut d’un immeuble, une banderole clame « Welcome Mr President ! Welcome Madame Vice-President ! ». Welcome ? En ce dimanche 17 janvier, à trois jours de l’investiture de Joe Biden, l’ambiance dans la capitale fédérale américaine est lunaire. Tout le centre-ville est désert, bloqué à la circulation, sillonné de voitures de police qui patrouillent non-stop, des camions, des blocs de bétons sont posés à chaque carrefour.

La capitale des Etats-Unis ressemble désormais à un camp retranché, sous haute protection, avec 25 000 gardes nationaux déployés, en treillis, un peu partout : dans les hôtels, les rues. Il faut passer des checkpoints dotés de détecteurs de métaux, subir fouilles et contrôles d’identité pour atteindre la zone rouge, celle où la circulation des piétons est restreinte. L’avenue qui mène au Capitole est ainsi totalement vide : quelques joggeurs, des journalistes qui tournicotent… Et sur les abribus vides, des panneaux qui clignotent avec les photos des émeutiers du Capitole : « Nous recherchons des informations, appelez le 1 800, call FBI ! »

Après les violences du Capitole, la fin du « Truman Show »

Ce dimanche 17 janvier, le FBI a reçu des informations sur des manifestations armées. Samedi, à Washington, un homme a été arrêté avec une arme et des munitions. Fa