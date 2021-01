les maires se mobilisent pour sauver les communes rurales désertées

C’est un casse-tête pour de nombreux maires de villages : faire vivre le commerce local et les services de proximité. À Touët-sur-Var (Alpes-Maritimes), le maire (LR) Roger Ciais se démène pour attirer des professionnels prêts à s’installer dans cette commune de 700 habitants de l’arrière-pays niçois. Après avoir investi pour créer un cabinet dentaire, et fait revenir un artisan-boucher, il s’attelle désormais à aider un ophtalmologue à s’installer, avec des avantages conséquents pour le professionnel de santé. “C’est la mairie qui finance les travaux (…) et on finance aussi le matériel“, explique-t-il.

La problématique est propre à de très nombreux villages de l’Hexagone. Sur le plateau du 13 Heures de France 2, la journaliste Valérie Heurtel explique : “59 % des communes rurales n’ont plus de commerces de proximité“. De nombreux maires se mobilisent pour que leurs bourgs revivent. Exemple aux Voivres (Vosges), où “la commune et les habitants ont investi, racheté et restauré des fermes pour installer des familles, créer des chantiers d’insertion. Des entreprises se sont installées, la commune a gagné une centaine d’habitants“ indique Valérie Heurtel.

