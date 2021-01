Le très sensible projet de loi sur le séparatisme arrive à l’Assemblée : les mesures qui fâchent

Délit réprimant la haine en ligne, contrôle renforcé des associations, meilleure transparence des cultes : voici les principaux points de l’ex-« projet de loi séparatisme », rebaptisé projet de loi « confortant le respect des principes de la République », qui débarque à l’Assemblée nationale sur fond de lutte contre l’islamisme radical, et alors que le CFCM vient d’adopter une « charte des principes de l’islam ».

Marqueur fort du quinquennat Macron, ce texte, qui touche à des sujets ultrasensibles et sur lequel plus de 1 700 amendements ont été déposés, arrive ce lundi 18 janvier en commission. Et de nombreux sujets risquent de donner lieu à des débats bouillants. Les voici :

DOSSIER. Laïcité, « séparatismes » : un projet de loi sur un sujet brûlant

Neutralité du service public et accompagnatrices voilées

Le texte inscrit le principe de neutralité (religieuse) des agents de droit privé chargés d’une mission de service public (entreprises de transport, Aéroports de Paris…). Jusqu’ici, seule la jurisprudence faisait référence en la matière. Via des amendements, les débats devraient porter sur l’extension de ce principe aux bénévoles et collaborateurs occasionnels du service public. Dans le viseur de certains députés, les mères voilées accompagnatrices de sorties scolaires. Le gouvernement et l’état-major du groupe LREM sont opposés à cette interdiction du voile.

Les amendements visant l’interdiction du port du voile pour les fillettes ont été jugés irrecevables par la commission spéciale, ont pris acte dimanche leurs auteurs, les députés LREM Aurore Bergé et Jean-Baptiste Moreau.

Une procédure de « carence républicaine » sera créée par la loi, permettant au préfet de suspendre les décisions ou les actions de toute collectivité qui méconnaîtrait gravement la neutralité du service public, sous contrôle du juge administratif.

L’impératif fixé de « sauvegarde de l’ordre public »

Les associations feront l’objet d’un suivi plus serré de la part des autorités. « Toute demande de subvention fait désormais l’objet d’un engagement de l’association à respecter les principes et valeurs de la République. La violation de ce contrat d’engagement républicain a pour conséquence la restitution de la subvention ». Dans la rédaction actuelle, certains termes font tiquer, comme l’impératif fixé de « sauvegarde de l’ordre public ».

Les motifs de dissolution d’une association en conseil des ministres sont élargis. Il sera aussi possible « d’imputer à une association […] des agissements commis par ses membres et directement liés aux activités de cette association ».

De la loi 1901 à celle de 1905

Alors que les lieux de culte musulmans sont, pour des raisons historiques, en majorité sous le régime des associations prévu par la loi de 1901, le projet de loi les incite à s’inscrire sous le régime de 1905, plus transparent sur le plan comptable et financier, dans le but de « garantir la transparence des conditions de l’exercice du culte ».

En contrepartie, elles pourront avoir accès à des déductions fiscales ou encore tirer des revenus d’immeubles acquis à titre gratuit. De gauche comme de droite, les opposants à cette mesure y voient une violation de la loi de 1905.

Les dons étrangers dépassant 10 000 euros seront soumis à un régime déclaratif de ressources, afin de mieux réguler les financements internationaux. En outre, « la certification des comptes annuels par un commissaire aux comptes est prévue dès lors que l’association bénéficie d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger ».

Une disposition « antiputsch » est prévue pour éviter toute prise de contrôle d’une mosquée par des extrémistes.

Un « nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser » sera créé. Cette disposition a été ajoutée après la décapitation du professeur Samuel Paty en octobre.

Le gouvernement a par ailleurs déposé vendredi un amendement qui vise à lutter contre les contenus illicites sur les réseaux sociaux, dans le cadre de son projet de loi contre le séparatisme, a appris l’AFP samedi.

Cet amendement vise à réguler la modération des contenus illicites sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche.

Cet amendement s’inspire partiellement de la proposition de loi contre la haine en ligne, qui avait été portée par la députée LREM Laetitia Avia, en grande partie censurée par le Conseil Constitutionnel.

Scolarisation à domicile et école hors contrat

Le projet de loi, qui a été réécrit après son passage au Conseil d’Etat, durcit les règles sur la scolarisation à domicile, en passant d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation de la part des académies. Des dérogations sont prévues pour raison de santé, de handicap, de pratique artistique ou sportive et enfin « pour des situations particulières, sous réserve que les personnes en charge de l’enfant puissent justifier de leur capacité à assurer l’instruction dans le respect des intérêts de l’enfant ».

Il renforce l’encadrement des écoles hors contrat, notamment en introduisant « un régime de fermeture administrative » en cas de « dérives ».

Le texte pourrait être amendé pour favoriser l’enseignement et la formation au fait religieux et à la laïcité, tant pour les élèves que pour les enseignants.