INFO OBS. A 92 ans, Jean-Marie Le Pen s’est… marié

Dans la plus stricte intimité, ils se sont dit « oui ». Jean-Marie Le Pen, 92 ans, et Jany Le Pen, 88 ans, née Paschos, se sont mariés selon les rites de l’Eglise catholique samedi 16 janvier. La petite cérémonie a eu lieu au domicile des époux, à Rueil-Malmaison. « Ce fut une cérémonie très spirituelle et heureuse », commente un proche des époux. Une cérémonie si discrète que même Marion Maréchal, la petite-fille du cofondateur du Front national, n’éta

Pour lire les 75 % restants,

testez l’offre à 1€ sans engagement.