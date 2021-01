La France a connu au long de son histoire des heures sombres, des temps difficiles, des guerres qui l'ont laminée, mais elle a toujours su rebondir et retrouver sa place de grande nation. Mais depuis 3 décennies, c'est une lente descente aux enfers, le bateau France tangue dangereusement et va buter d'iceberg et iceberg, sur des problèmes qu'il ne sait plus résoudre qui font que le naufrage est de plus en plus probable. Les 30 glorieuses Les 30 glorieuses (…)

–

Société







Source link