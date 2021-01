année record pour la création d’entreprises

De nombreux Français ont décidé de créer leur entreprise en 2020. Parmi eux, Sophie Tulpain, qui s’est lancée du côté de Lille (Nord) dans la vente de produits zéro-déchet. Elle raconte : “j’adorais mon boulot, mais je ne me retrouvais pas vraiment dans les valeurs qui étaient véhiculées par la société (…). J’avais vraiment la volonté de faire quelque chose qui ait du sens, et qui soit plus local surtout“. Pour l’heure, la toute nouvelle cheffe d’entreprise est aidée par Pôle Emploi, mais elle espère se verser un salaire avant la fin de l’année.

Dans une année pourtant perturbée par la crise sanitaire, le nombre d’entreprises créées a augmenté de 4 % par rapport à 2019. On en compte ainsi 848 160. Deux tiers des créations d’entreprises sont réalisées sous le statut d’auto-entrepreneur. Un statut souvent réclamé par les plateformes de livraison ou de transport.