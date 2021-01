Pourquoi la méfiance des Français vis-à-vis des vaccins est avant tout politique

Si les Français sont champions du monde en matière d’opinions antivaccins, c’est parce qu’ils se méfient de leur gouvernement bien plus que de la médecine, explique cet hebdomadaire allemand. Pour gagner la confiance de la population, il faudrait se montrer plus humble et arrêter les effets d’annonce.







