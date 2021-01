Les comités citoyens tirés au sort sont-ils des gadgets ?

Dès le 16 janvier, 35 Français de tous âges et de tous milieux vont se réunir au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Leur mission : se prononcer sur la stratégie de vaccination contre le Covid-19, mise en place par les autorités. Leur point commun : a priori aucun, sinon qu’ils ont été désignés par le hasard, selon une procédure que l’opinion connaît bien depuis la Convention citoyenne pour le Climat (CCC), ce groupe qui a émis 149 propositions pour faire entrer la France dans la transition écologique. « Associer plus largement la population » à une politique de vaccination envers laquelle les Français comptent parmi les plus rétifs au monde : tel était le souhait exprimé par Emmanuel Macron annonçant la mise sur pied de cette assemblée.

Car les 35 ont aussi été présélectionnés pour refléter le scepticisme, voire l’hostilité d’une partie de nos concitoyens. Face aux experts qui viendront les éclairer et répondre à leurs questions, les plus réticents changeront-ils d’avis ? Plus généralement, suffit-il de laisser phosphorer une poignée de Français lambda sur un sujet pour faire basculer une opinion ? Ce sont les questions que posent l’organisation de ce « comité Théodule », selon les mots de la députée (LR) Annie Genevard, de ce « foutage de gueule » visant à « faire croire qu’on fait un peu de démocratie », selon Yannick Jadot. Et si c’était, au contraire, une manière de remettre un zeste d’agilité démocra