VIDEO. Quand Cuba s’est mis au rock avec le concert monstre des Rolling Stones

« Bonsoir La Havane ! Nous savons qu’il fut un temps où il était difficile d’écouter notre musique à Cuba… Je pense que finalement les temps sont en train de changer, n’est-ce pas ? » dit Mick Jagger en espagnol aux 500 000 Cubains en délire venus au concert gratuit que les Rolling Stones ont donné à La Havane le 25 mars 2016.

« Les gens pleuraient, raconte au magazine ’20h30 le samedi’ (replay) Paul Dugdale, le réalisateur du documentaire Havana Moon tourné lors de cet événement. Il y avait un type qui regardait le ciel avec l’air de dire : ‘Merci Dieu de me faire vivre ça.’ On a quand même rencontré des gens qui avaient fait de la prison pour avoir écouté du rock… »

« La plus grande foule réunie pour un concert »

« C’est surtout un énorme coup de génie de la part des Stones, explique Belkacem Bahlouli, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone. C’est la plus grande foule réunie pour un concert. Fidel Castro a fait beaucoup plus et le pape aussi, mais on va dire que ce n’est pas la même béchamel… »

Paul Dugdale se souvient du choc : « Etre là, assister à ce concert, c’était complètement fou et c’est quelque chose que je raconterai à mes petits-enfants… » Le groupe britannique a enchaîné ses tubes planétaires Jumpin’ Jack Flash, It’s Only Rock ‘N Roll (But I Like It), Angie, Sympathy For The Devil… et terminé le set par (I Can’t Get No) Satisfaction…

