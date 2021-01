Donald le bec dans l’eau : et les autres … ? Quelques jours avant qu’il ne soit plus rien ou presque, Twitter coupe la chique de l’inénarrable Donald, passé jusqu'alors maître dans l'esbroufe, la rodomontade, la forfanterie et l’entourloupe pour n’évoquer que quelques-unes de ses multiples facettes. Que faut-il en conclure ? Que la lumière est enfin arrivée chez les responsables de ce réseau ? Que c’est simplement la fin des haricots pour (…)

–

Citoyenneté







Source link