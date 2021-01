Trump et le pouvoir de la folie

Premier président de l’histoire des États-unis à avoir été deux fois mis en accusation, Donald Trump a atteint le point de non-retour: les rats quittent le navire. Suite à l’invasion du Capitole par ses militants, la plupart des responsables condamnent à présent le chef de l’Etat: les démocrates bien sûr, mais aussi les élus républicains, ses ministres, son vice-président et jusqu’aux conseillères de la First Lady. Certains ont même évoqué une procédure d’impeachment pour inaptitude mentale. La thèse de son déséquilibre psychique ne date pourtant pas d’hier ; il ne s’agit pas, comme on l’a vu ici ou là au cours de l’Histoire, d’un souverain dépressif ou en proie à des crises de folie. C’est un personnage qui a été choisi pour son impulsivité, son déni des vérités les mieux établies, ses incohérences, son manichéisme. Deux questions se posent donc: comment un « malade mental » a-t-il pu se hisser au sommet de l’Etat en remportant une des élections les plus difficiles au monde et comment se fait-il qu’on l’ait élu?

Quand adhérer à la réalité devient difficile

d’individus malades avec des individus sains devrait naturellement conduire à écarter les premiers du jeu. C’est d’ailleurs ce que cherchent à combattre les politiques publiques en faveur des populations affectées de troubles mentaux: écoles inclusives, emplois adaptés, dispositifs et aides en tout genre. Il y existe, certes, des troubles intermittents ou peu handicapants, il y en a même qui améliorent certaines capacités mentales, comme on le voit dans certaines formes d’autisme (Rain Man) ou de psychoses (le “président Schreber”, analysé par Freud). Mais ces performances semblent moins améliorer l’intelligence que la contraindre à s’exprimer sous une forme spécifique au détriment de sa polyvalence, comme on accroît la puissance d’une énergie en la compressant.

Il existe cependant des troubles mentaux qui s’accompagnent, voire qui ont pour objet la maîtrise sociale. Qu’on pense à l’anorexie qui, touchant le plus souvent des jeunes femmes bien insérées socialement, les conduit à s’enfermer pour ainsi dire hors de leur corps, par un effort de contrôle de leur rôle social. D’autres troubles, comme le “trouble de la personnalité narcissique” prêté à Trump, conduisent non seulement à une maîtrise des cadres sociaux, mais à leur domination voire à l’adoration de cette domination. Démesure plus commune qu’on pourrait penser. Le problème, c’est que l’instrument est alors pris pour le but, de même que l’anorexie prend la minceur pour la beauté, l’auto-contrôle pour l’amour et la privation pour la vie. Trump a convoité le pouvoir à la place de l’intérêt du peuple. Doit-on s’étonner qu’il ait voulu conserver l’un au détriment de l’autre ?

La question se retourne alors vers ceux qui l’ont élu: comment la première puissance mondiale a-t-elle pu placer à sa tête un « malade mental »? Rien n’est sans cause. Si des millions de gens pensent qu’un fou est à même de régler leur problème, c’est qu’il est devenu difficile d’adhérer à la réalité. Le décalage par rapport aux contraintes réelles, perçues comme insensées, devient la meilleure façon de s’y soustraire, de même qu’inversement, les psychiatres savent que pour être entendu de quelqu’un qui délire, il faut d’abord le rejoindre dans sa démence. Expropriations, chômage, addictions, absence de sécurité sociale, peur de l’immigration, sentiment d’abandon des populations rurales, la réalité sociale s’est tellement éloignée de l’idéal politique que l’écart paraît insurmontable. Plutôt que d’essayer de changer la réalité, on piétine l’idéal, comme en témoignent les symboles brandis par les émeutiers du Capitole: drapeau sudiste, emblèmes conspirationnistes, slogans suprémacistes, etc.

Les raisons de l’élection de Trump demeurent

Trump est seul. Il va partir, moins comme un train qui quitte la gare, que comme une épave abandonnée par la gare. La raison a-t-elle gagné? Non. C’est la force qui s’est auto-détruite. Les raisons qui l’ont porté au pouvoir demeurent. Les millions de deplorables demeurent. Quand les principes fondant l’inégalité sociale paraissent biaisés, quand les règles de la compétition ne permettent plus de gravir l’échelle sociale, l’avant-garde escalade le Capitole. Ce n’est pas folie, c’est l’avant-goût d’autres règles.

par Guillaume Von der Weid, philosophe, spécialiste des questions éthiques et médicales