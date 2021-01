Le sexe des hommes ne se résume pas à un tronc et à ses noix de cocos comme nos dessins du collège voulaient nous le faire croire. Non. Le phallus a un gland, un frein, et même un cœur… Si, si. Alors, savez-vous où tout ça se trouve ? Voici 10 questions sous forme de vrai/faux pour faire le point.





Sante magazine