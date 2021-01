Malgré la crise sanitaire, voici les réformes qu’Emmanuel Macron entend mener en 2021

« Nous n’ajouterons pas au coût de la crise celui de l’inaction », a promis Emmanuel Macron le 31 décembre lors de ses vœux aux Français. « Il est très important de montrer que les choses continuent à avancer », a-t-il précisé la semaine dernière.

Car face à l’urgence de la pandémie du Covid-19, toutes les réformes macroniennes ont été mises sur pause. Les relancer, c’est l’objectif du séminaire qui réunit les 42 membres du gouvernement à l’Elysée ce mercredi 13 janvier. Un baromètre en ligne permettra d’évaluer l’avancée de 25 réformes prioritaires. En voici quelques-unes.

Les retraites

Elle est à l’origine de la plus longue grève des transports qu’ait connue la France. Cette réforme vise à supprimer les 42 régimes spéciaux actuellement en vigueur. Elle est rejetée catégoriquement par les syndicats, qui estiment qu’elle induit un allongement du temps de travail et une baisse des pensions.

Pourquoi la réforme des retraites vous fera travailler plus longtemps, même sans âge pivot

Et ce projet divise jusque dans la majorité. « Il y a toujours dans un passage gouvernemental des choses que l’on n’arrive pas à faire aboutir, ça en fait partie », a reconnu lundi 11 janvier le ministre de l’Economie Bruno Le Maire à l’AFP, tout en réaffirmant la nécessité d’une telle réforme.

Le même jour, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a affirmé sur Europe 1 : « Je ne suis pas certain qu’aujourd’hui cette réforme puisse être portée. »

Défense climatique

C’est une promesse faite le 14 décembre par Emmanuel Macron : organiser un référendum afin d’inscrire la défense climatique dans la Constitution. Avant d’être soumis au vote populaire, l’amendement doit être approuvé par l’Assemblée nationale et le Sénat. Il serait ensuite proposé aux Françaises et aux Français entre septembre et décembre.

Les propositions chocs de la convention citoyenne pour le climat

Parallèlement, sera examiné au printemps le projet de loi « climat », issu de la convention citoyenne. Il doit servir à Emmanuel Macron à tenter de convaincre les sceptiques que son quinquennat est engagé pour l’écologie.

Projet de loi sur la « sécurité globale »

Emmanuel Macron a réaffirmé sa fermeté sur le projet de loi sur la « sécurité globale ». L’article 24, très controversé, entend limiter et sanctionner la diffusion d’images de représentants des forces de l’ordre en opération. Journalistes et organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé une attaque contre la liberté d’expression et la liberté de la presse. En 2021, la majorité parlementaire devra proposer un nouveau texte, mais son approbation par l’opinion publique est loin d’être acquise.

Violences policières : « La responsabilité du pouvoir est totale »

La lutte contre la radicalisation est aussi à l’agenda du président. Le « projet de loi confortant le respect des principes de la République » (baptisé initialement « projet de loi sur le séparatisme islamiste ») sera examiné dans les prochaines semaines. Il vise à renforcer la laïcité et à enrayer le fanatisme religieux.

Réforme de l’assurance-chômage

Pensée à un moment où le chômage reculait, la réforme de l’assurance-chômage pénalisera les entreprises qui abusent des contrats courts et durcira les conditions d’accès aux allocations.

Alors que le chômage a progressé de 0,9 % en novembre et touche aujourd’hui 3,8 millions de Français, « le gouvernement n’entend pas renoncer à cette grande réforme », assurait encore en octobre le Premier ministre Jean Castex. La réforme entrera en vigueur au 1er avril.

Les non-dits de la réforme de l’assurance-chômage

Le gouvernement fera également le point sur l’application du plan de relance de 100 milliards d’euros présenté en septembre et qui doit désormais « arriver sur le terrain vite, fort et de manière tangible », selon Emmanuel Macron.