Mais où est passé le vrai Eden Hazard ?

« ESPAGNE – Une fois de plus en difficulté avec le Real Madrid en Supercoupe du0027Espagne (défaite 1-2 contre Bilbao), Eden Hazard inquiète la presse espagnole, au point du0027être qualifié de « naufrage ». De retour de blessure et avec un onze dessiné pour lui, le Belge nu0027y arrive pas, et semble très loin du joueur quu0027il était à Chelsea. Pourquoi cela ? Tentative du0027explications. »







