Le budget de l’Union européenne en 3 minutes

Synthèse

Vincent Lequeux, mis à jour par Barthélémy Gaillard

153 milliards d’euros : c’est ce que l’Union européenne avait prévu de dépenser en 2020. Mais d’où vient l’argent européen ? Et à quoi est-il employé ? Evaluez plus bas vos connaissances sur le sujet en répondant à notre quiz !

D’où vient le budget européen ?

L’argent utilisé par l’Union européenne provient de plusieurs sources.

Les trois quarts du budget sont directement alimentés par les Etats membres, qui versent chaque année une contribution. Celle-ci est calculée pour chaque Etat en fonction de son « revenu national brut », qui donne une idée de sa richesse. C’est donc l’Allemagne qui en finance la plus grande partie (environ 17%), suivie de la France.

Le quart restant est financé par des droits de douane que l’UE prélève à ses frontières (15%), d’une petite partie de la TVA collectée par les Etats membres et reversée à l’UE (plus de 10%), ainsi que d’autres sources diverses (taxes sur le personnel européen, contribution de pays tiers à certains programmes, amendes aux entreprises et solde de l’année précédente… le tout pour 1 à 2% du budget).

Le rabais britannique

En 1984, la Première ministre britannique Margaret Thatcher obtient un « rabais » pour son pays. A l’époque, le budget européen finance en effet essentiellement la politique agricole, dont le Royaume-Uni bénéficie très peu en retour.

Jusqu’au Brexit, les autres Etats lui remboursaient les deux tiers de son solde budgétaire. En 2018, le pays a ainsi bénéficié d’un rabais de 5 milliards d’euros. Une pratique qui a pris naturellement fin avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, Londres ne contribuant plus au budget depuis l’année 2021.

Comment est-il adopté ?

Ce budget européen est voté chaque année par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

Mais c’est un « cadre financier pluriannuel » qui fixe, tous les 7 ans, l’enveloppe budgétaire de l’UE et le montant maximum dédié à chacune de ses politiques. Ce cadre permet de prévoir à plus long terme là où l’Union doit concentrer ses dépenses.

Les Etats membres étant les principaux contributeurs au budget européen, ce sont eux qui, lors d’un Conseil européen, déterminent à l’unanimité son montant.

963,5 milliards d’euros sont ainsi prévus pour la période 2014 – 2020. Un chiffre qui représente environ 1 % de la richesse (PIB) des pays membres de l’UE.

Le nouveau budget pluriannuel (2021-2027), lui, a finalement été validé en décembre 2020, plus de deux ans et demi après la première proposition formulée par la Commission européenne, en mai 2018. Il a été fixé à 1 074,3 milliards d’euros, soit le montant proposé par le Conseil européen de juillet 2020. Il s’accompagne d’un plan de relance inédit de 750 milliards d’euros sur trois ans, baptisé EU Next Generation, ainsi que de 16 milliards d’euros de revenus issus principalement d’amendes infligées par l’Union européenne.

Comment est-il dépensé ?

Pour l’exercice 2014-2020, l’essentiel des dépenses européennes (plus de 70%) était consacré à la Politique agricole commune (PAC) et à la politique de cohésion. La première subventionne avant tout les agriculteurs et le développement des territoires ruraux. La seconde vise à réduire les écarts de développement en soutenant avant tout les régions européennes défavorisées : elle y cofinance des projets favorisant notamment l’emploi, les PME, la recherche…

Les postes de dépenses suivants étaient l’aide à la recherche (7%), l’action extérieure (diplomatie, aide au développement, aide humanitaire, soutien aux pays candidats… 6%), le programme de mobilité Erasmus (2%) et le plan d’investissement Juncker (1%).

Enfin l’UE met en oeuvre de nombreuses autres politiques et programmes représentant chacun moins de 1% du budget : aide à la culture, migrations, transport, jeunesse…

Par ailleurs, 6% de son budget était consacré aux frais administratifs des institutions européennes, dont la rémunération des fonctionnaires, traducteurs et interprètes.

Comme l’Allemagne, l’Autriche ou l’Italie, la France est un contributeur net au budget de l’UE. Ce qui veut dire que sa contribution excède le montant des fonds européens qu’elle perçoit (notamment les fonds de la politique agricole commune, PAC).

La contribution nette de la France s’est élevée en moyenne à 7 milliards d’euros entre 2014 et 2018. Ce simple calcul ne tient cependant pas compte des avantages économiques (marché unique…) et politiques qu’elle retire de son appartenance à l’Union européenne.

Testez vos connaissances !

Toute l’Europe vous propose un quiz pour parfaire votre connaissance de l’histoire et du fonctionnement de l’Union européenne grâce à des réponses commentées. Avez-vous bien retenu les informations glissées dans le texte que vous venez de lire ? La réponse après ce quiz !