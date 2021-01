Finale brésilienne pour la couronne sud-américaine

Palmeiras élimine River Plate, Santos écarte Boca Juniors

La finale aura lieu le 30 janvier au Maracanã

Le champion sera qualifié pour la Coupe du Monde des Clubs

Palmeiras et Santos, les deux meilleures équipes de la phase de groupes, ont éliminé River Plate et Boca Juniors respectivement et joueront la finale de la Copa Libertadores 2020.

Ce sera le quatrième duel pour le titre entre deux équipes d’un même pays, et le troisième entre clubs brésiliens. Cela n’était plus arrivé depuis 2006, lorsque l’Internacional de Porto Alegre avait battu São Paulo.

La finale se jouera en un match le samedi 30 janvier prochain au stade Maracanã de Rio de Janeiro, au Brésil. Le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020, qui aura lieu du 1er au 11 février prochain.

Les demi-finales en photos



Copa Libertadores: semifinals Players of Palmeiras celebrate reaching the Final after a semifinal second leg match between Palmeiras and River Plate



Alan Empereur of Palmeiras gets in the field prior during the Libertadores semifinal



Players of Palmeiras huddle during a semifinal



Players of Palmeiras huddle during a semifinal



uiz Adriano (R) of Palmeiras competes for the ball with Enzo Perez of River Plate



Rony of Palmeiras celebrates



Head coach Marcelo Gallardo (C) of River Plate gestures during a semifinal



Abel Ferreira coach of Palmeiras celebrates with goalkeeper Weverton



Lucas Verissimo (L) of Santos competes for the ball with Carlos Tevez of Boca Juniors



Diego Pituca of Santos celebrates



Santos v Boca Juniors – Copa CONMEBOL Libertadores 2020



Santos v Boca Juniors – Copa CONMEBOL Libertadores 2020



Yeferson Soteldo of Santos celebrates after scoring the second goal of his team



Yeferson Soteldo (C) of Santos celebrates with teammates



João Paulo of Santos celebrates the the second goal of his team scored by teammate Yeferson Soteldo



Alexi Stival head coach of Santos celebrates the the second goal of his team





Palmeiras, dans la douleur

Aller : River Plate 0-3 Palmeiras

Retour : Palmeiras 0-2 River Plate

Malgré sa défaite à domicile au Brésil et la perte de son statut d’équipe invaincue dans la présente édition du tournoi, Palmeiras a profité de sa large victoire du match aller en Argentine pour éliminer le River Plate de Marcelo Gallardo. Le Verdão disputera ainsi la cinquième finale de son histoire (une seule gagnée, en 1999).

Le gardien Weverton, pour ses exploits à l’aller et encore plus au retour, a été le grand artisan de la qualification, au même titre que Rony et Luiz Adriano (un but chacun).

Les stats

Entendu…

Santos, avec facilité

Aller : Boca Juniors 0-0 Santos

Autour : Santos 3-0 Boca Juniors

Solide sur le plan collectif et efficace pour faire la différence dans les moments cruciaux lors du match retour, Santos a éliminé Boca Juniors et disputera donc sa cinquième finale de Libertadores. Après les titres conquis avec Pelé en 1962 et 1963 et Neymar en 2011, le Peixe essaiera de devenir le premier club brésilien quadruple vainqueur de l’épreuve.

Grâce à son dynamisme, sa vitesse et sa jeunesse, Santos a toujours su poser des problèmes à son adversaire, se révélant particulièrement efficace au retour. Le meneur de jeu vénézuélien Jefferson Soteldo et l’ailier brésilien Marinho ont été particulièrement en vue.

Les stats

Entendu…





