Auckland City se retire de la Coupe du Monde des Clubs

La FIFA a été informée ce 15 janvier 2021 que l’Auckland City FC ne serait pas en mesure de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2020™ au vu des nouvelles mesures de quarantaine imposées par les autorités néo-zélandaises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Malgré des échanges réguliers ces derniers jours entre le club, la Fédération Néo-Zélandaise de Football et la Confédération Océanienne de Football, il s’avère que les exigences des autorités néo-zélandaises concernant les mesures d’isolement et de quarantaine dépassent le champ de compétence de la FIFA et qu’il n’a pas été possible de trouver de solution.

La FIFA et les autorités qatariennes mettront en œuvre un protocole médical et sécuritaire spécial apportant les garanties nécessaires à la protection et à la sûreté de toutes les personnes impliquées et prenant part à la compétition.

Avec le retrait d’Auckland City, ce sont six clubs qui se disputeront la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020™ : Al-Duhail SC, Al Ahly SC, FC Bayern Munich, Ulsan Hyundai FC, Tigres UANL et le vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL dont la finale est prévue le 30 janvier. Le match du premier tour n’aura donc pas lieu et Al Duhail SC disputera directement le second tour. Le format de la compétition demeure par ailleurs inchangé.

Les formations engagées connaîtront leurs adversaires respectifs à l'issue du tirage au sort prévu à Zurich le 19 janvier à 16h00 (CET).





