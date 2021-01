Regards croisés sur un principe républicain. Il n’est point besoin d’être grand clerc pour comprendre que cet ouvrage collectif instigué par Jean-François Chalot n’aura pas l’heur de recueillir l’adhésion de tous en ces temps de profondes distanciations idéologiques. C’est même tendre le bâton pour se faire battre que de revendiquer un principe de tolérance au chœur même d’une époque qui se voue corps et âme à la polémique véhémente et à (…)

–

Citoyenneté







Source link